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Самая сексапильная бабушка мира хочет уменьшить грудь
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Самая сексапильная бабушка мира хочет уменьшить грудь 

WDay.ru 14 мая 2018
Фото: WDay.ru
Поклонники отговаривают ее от этого шага.
47-летняя австралийка Джина Стюарт — мать четверых детей и бабушка очаровательной внучки. Но старушкой ее точно не назовешь! Недавно в зрительском интернет-голосовании на престижном конкурсе она смогла обойти сотню более молодых претенденток на корону и попала в финал. После этого ее прозвали «самой горячей бабушкой в мире».
Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1)
12 Май 2018 в 9:29 PDT  При этом Джина признается, что никогда не делала «уколов красоты» или других процедур, чтобы продлить молодость. Единственной ее пластической операцией была установка грудных имплантов 10 лет назад. Но сейчас Стюарт хочет от них избавиться. Подписчики ее микроблога умоляют красотку не делать этого. Но она считает, что чем меньше «пластика, химии и чужеродных элементов» в теле, тем больше шансов оставаться красивой до самой старости.
Правда, эта мысль пришла к ней лишь год назад. Примерно в это время она перешла на здоровый образ жизни, правильное питание и натуральные продукты. А в результате похудела на 15 килограммов и стала чувствовать себя гораздо лучше, бодрее и энергичнее.
Джина раскрыла свои секреты стройности. «На завтрак я обычно ем яйца, на ланч — ржаные крекеры, творог и авокадо. А на ужин — рыбу, курицу или индейку с салатом и бобами. Так, практически не занимаясь фитнесом, я потеряла за год 15 кг», — рассказала она.
Что касается рецептов красоты, Стюарт использует лишь два продукта. Кокосовое масло подходит и как маска для волос, и в качестве увлажняющего крема. А масло шиповника — идеальное антивозрастное средство для лица.
Больше фото — по стрелке
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