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Подкожный клещ: как распознать, чем опасен и как избавиться
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Подкожный клещ: как распознать, чем опасен и как избавиться 

WMJ.ru 14 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Чем он опасен? При небольшом количестве в пассивном состоянии — ничем. Но если наш иммунитет ослабляется, меняется количественный и качественный состав кожного сала (себума), клещи развивают активную деятельность, последствия которой могут быть самые разные: — угревая сыпь на лице, спине, в зоне декольте, розацеа, дерматит; — расширенные поры, красные пятна в Т-зоне лица; — выпадение волос на голове, перхоть и себорея. А если клещ поселился на ресничных фолликулах, то это может привести к раздражению глаз, конъюнктивиту, и в самом неблагоприятном варианте — к ухудшению зрения. Что выводит клеща из зоны его пассивного существования на теле? Частые посещения бань и саун, длительное времяпрепровождение на солнце, гормональные сбои, нервные потрясения — это основные «активаторы». Из косвенных можно выделить плохую гигиену: часто трогаем руками лицо, долго не меняем полотенце и наволочку на подушке, слишком долго носим шарфы, шапки — в местах, где они соприкасаются с кожей и разносят вредителей. Симптомы активности демодекса Если он поселился на фолликулах ресниц, то отследить это можно по покраснению в глазах, слезоточивости, падению резкости зрения, ощущению песка в глазах. Если он поселился на лице, спине, в зоне декольте, то изменится цвет кожи — он станет неоднородным, с серым подтоном; расширятся поры, появятся прыщи, будет проявление жирного блеска. Что точно нельзя делать, так это выдавливать прыщи! Демодекс обитает в порах и мгновенно разносится по всему лицу, стоит лишь некорректно тронуть один прыщ! Если клещ живет в волосах, то, скорее всего, твоя голова часто чешется, волосы становятся жирными быстрее обычного, появляется перхоть. Плохой сигнал, если волосы резко начинают выпадать. Найти и обезвредить! Что делать, если по симптомам все совпадает? Первое — не паниковать! План действий должен быть следующий: 1. Сдать анализы на наличие клеща в лаборатории. 2. Показать их врачу-дерматологу, трихологу, окулисту. 3. Следовать рекомендациям врача. Ни в коем случае не занимайся самолечением. Не надо гуглить и искать решение в Интернете! Уверена, даже сейчас, пока ты читаешь этот текст, ты уже нашла у себя парочку похожих симптомов, и глаза, кажется, вот уже тоже начинают чесаться… Так вот, это самовнушение и наша чрезмерная предосторожность. Если ты обнаружила какой-то симптом у себя, то начни с малого: обеспечь хорошую гигиену, избавься от вредной привычки трогать лицо грязными руками, обычное полотенце для лица замени одноразовыми бумажными полотенцами, если часто посещаешь бар или солярий — сделай перерыв и понаблюдай за кожей. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock
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