Мышьяк, лезвие и воск: как менялась мода на интимные стрижки

Начиная с самых древних времен женское тело всегда было предметом вожделения и восхищения. Конечно, каноны красоты менялись, а вместе с ними — мода на эпиляцию.

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Начиная с самых древних времен женское тело всегда было предметом вожделения и восхищения. Конечно, каноны красоты менялись, а вместе с ними — мода на эпиляцию. Сейчас удаление волос — дело почти безболезненное и даже привычное как среди женщин, так и среди мужчин. Обнаженные тела без единого лишнего волоса перестали вызывать недоумение и восторг, а стали вполне себе естественными. Будто волос нет в принципе. Но так было не всегда. Были вещи, о которых невозможно думать без содрогания. Например, вот это.

Древний мир: опасная эпиляция

Благодаря культурному наследию проследить тенденцию по удалению волос с тела совсем несложно. Египтяне, например, удаляли волосы со всего тела, а их способы эпиляции были по‑настоящему ужасающими: жители страны пирамид прибегали к помощи мышьяка и негашеной извести. Стоит ли говорить, что ни красоты, ни здоровья такие методы никому не прибавляли? Но и цели у них отличались от современных женщин: люди в древности жутко боялись вшей и клещей (на гладком теле они почти не появлялись), но совсем не думали о сексуальной привлекательности.

Средние века: святая инквизиция

В те времена, когда в католических странах бушевала «охота на ведьм», вопрос эпиляции для многих женщин стал буквально решающим: дело в том, что «дьявольская печать», по мнению самих охотников, часто находилась именно в интимной зоне. Поэтому, чтобы женщину не обвинили в колдовстве, ей нужно было полностью лишить себя волос и доказать, что она не ведьма. С тех пор эпиляция была для женщин унизительным процессом, связанным с вопросом жизни, а вовсе не средством обольщения мужчин или спасения от болезней. Средством для удаления волос служили острые бритвы, которые часто ранили тела, вызывая как минимум ужасное раздражение, но чаще — воспаления, болезненные шрамы и заболевания. Точно неизвестно, сколько девочек и взрослых женщин было отправлено на смертную казнь, но последняя из них состоялась только в 1762 году в Гларусе, в протестантской части Швейцарии

Король-Солнце и «Женщины-девочки»

Именно во время правления французского короля Людовика XIV эпиляция превратилась в настоящий эстетический бум. Привлекательность женщины в те времена имела слишком короткий срок, а мужчины всеми силами пытались «отхватить» себе самую юную из всех. Поэтому даже взрослые женщины стремились избавиться от волос, чтобы создать иллюзию молодости для своих любовников. Богатые женщины могли воспользоваться самым «премиальным» способом эпиляции — воском, а вот бедное сословие, пытаясь подражать знатным красавицам, использовало лезвия или пемзу, натирая кожу до жуткого воспаления.

XIX век: естественность

В начале XIX века, после ужасающих и часто унижающих процедур по удалению волос, женщины наконец-то стали довольствоваться тем, чем нас наградила природа. Эпиляция перестала быть необходимостью, а стала даже чем-то постыдным: начиная с начала XIX столетия волосы в интимной зоне удаляли только проститутки, чтобы их клиенты могли оценить чистоту тела и отсутствие болячек. Конечно, от венерических болезней это не спасало, но видимое состояние женского тела играло огромную роль.

Сексуальная революция: эпиляция как искусство

По-настоящему революционным поколением стали люди, рожденные во время или после Второй мировой войны. В 1960-е годы изменились ценности, нормы поведения и сексуальность перестала быть табуированной темой в обществе. Женщины стали ухаживать за зоной бикини, но не избавляясь от волос, а только придавая им ухоженный вид. Например, подстригать ножницами. Полное «оголение» все еще считалось неприемлемым, но уже ближе к 1980-м годам волос становилось все меньше и меньше.

Правда, в отличие от женщин средних веков, новые тенденции были вызваны только желанием быть сексуальной, привлекать мужчин и заботиться о чистоте своего тела. Процедуры были по‑прежнему болезненными, а эффект — кратковременным. Но даже эти недостатки не лишали женщин желания избавиться от волос.

Все изменилось в пресловутые 90-е! Секс был буквально повсюду: кино, музыкальные клипы, реклама — все кричало о сексуальности, раскрепощенности и … эпиляции. Ближе к новому тысячелетию началась эра гламура и блеска. Полностью выбритые лобки, искусные рисунки, тонкая полосочка — эпиляция стала напоминать искусство, а волосы на теле были символами мужественности и брутальности. Казалось, что женщина уже просто не может позволить себе иметь «лишние» волоски. Время изменилось, а вместе с ним — наше восприятие красоты и сексуальности. Настоящий мужик должен быть лохмат, свиреп и пахуч, а вот женщина должна в любое время дня и ночи оставаться нежной фиалкой без единого изъяна.

Наше время: свободу волосам!

В мире моды происходят глобальные изменения: модели plus-size становятся все популярнее, известные модели и актрисы выступают против использования фотошопа на своих снимках, а женщины всего мира отказываются от эпиляции, доказывая свое право быть такими, какими нас создала природа. Оседлав модную волну боди-позитива, женщины выставляют свои фотографии без обработки и без эпиляции! Чаще всего «девственной зоной» становятся подмышки, а интимная зона и ноги — полностью гладкие. Но быть уверенными, что такая тенденция не доберется до зоны бикини — слишком амбициозно. По большому счету, только сейчас эпиляция стала вопросом выбора, а не следованием требованиям, мужским прихотям или модным тенденциям. Именно поэтому важно лишь то, что заставляет женщину чувствовать себя уверенно и привлекательно. В первую очередь для нее самой.

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