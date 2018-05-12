«Уравновесить надо!»: брови Эмилии Кларк сочли слишком темными для ее светлых волос

Эмилия Кларк появилась в роскошном платье на красной дорожке кинопремьеры в Лос-Анджелесе . И хотя к ее совершенному наряду невозможно придраться, публика отметила, что в женственных образах особенно бросается в глаза контраст между бровями и волосами актрисы.

Знаменитая британская актриса Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря съемкам в популярном телесериале «Игра престолов», не улетела в Канны, где сейчас с шумом проходит кинофестиваль, а почтила своим присутствием премьеру фильма про похождения одного из главных героев «Звездных войн» Хана Соло. Впрочем, ее появление на красной дорожке в Лос-Анджелесе не удивило поклонников, ведь звезда сыграла главную роль в продолжении этой культовой саги.

На премьеру фильма актриса пришла в роскошном платье от Valentino. Крупные белые цветы на бордовом фоне в сочетании с пышным подолом и открытыми плечами придали Эмилии женственность и утонченность, а потому ее образ был расхвален многочисленными поклонниками со всего мира. Однако критически настроенная публика все равно нашла к чему прицепиться.

Так, русскоязычные пользователи сети подняли вопрос неудачного, по их мнению, макияжа кинозвезды. Зрители отметили, что, как бы роскошно не смотрелась Эмилия Кларк в образе матери драконов, светловолосой Дейенерис Таргариен, в реальной жизни такой цвет волос совершенно не к лицу голливудской красавице. Более того, на фоне светлого образа особенно бросаются в глаза темные брови и яркий макияж, что также не красит звезду.

«У Эмилии хотелось бы как-то уравновесить цвет волос и бровей» «Талия-то какая! Молодец, мать драконов, похудела! Ещё бы этот блонд убрать, в ИП ей идёт её парик, а в жизни не очень ей этот цвет волос» «Эмили действительно похудела, выглядит восхитительно. Брови только надо посветлее, и было б супер» «Как оказалось, Эмилии Кларк совершенно не идет блонд в повседневной жизни, как бы шикарно она не смотрелась на экране!» «Эмилия всегда такая улыбчивая, приятная она, особенно темненькой мне нравится» «Чересчур яркие брови, аж комичные, когда красишься в блонд, нужно и брови, и вообще макияж в целом делать светлее»

К слову, остроумным замечаниям подвергается и крайне подвижная мимика голливудской кинодивы. Поклонники считают, что Эмилии стоит научится спокойно улыбаться, поскольку ее гримасы, запечатленные фотоаппаратами, лишь портят все впечатление от ее внешности. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!