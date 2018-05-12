Больно, вредно и опасно: 7 жутких бьюти-советов из Сети

Чайные пакетики против синяков под глазами, лимонный сок для снятия лака… Каких только рецептов красоты не найдешь в интернете! Конечно, среди них есть те, которые проверены поколением наших мам и бабушек, в их «работоспособности» мы не сомневаемся. Но некоторые из найденных нами в Сети популярных лайфхаков не то что не работают, а попросту опасны для здоровья!

Мы собрали самые «интересные» народные рецепты красоты из Сети, эффективность которых мы не советуем проверять никому. Канцелярский клей против черных точек

Это даже звучит ужасно! И тем не менее у этого метода борьбы с акне немало поклонниц в Сети. Чтобы избавиться от черных точек, девушки советуют развести канцелярский клей в воде, нанести полученную «маску» на лицо, подождать, пока она подсохнет, и снять «пленкой». Логика в этом определенно присутствует: к клейкой пленке вполне могут «прилипнуть» загрязнения, забивающие поры. Но! Канцелярский клей не предназначен для нанесения на кожу! Аллергическая реакция — самое малое, чем может грозить твоей коже подобный бьюти-эксперимент. Твердый дезодорант против жирного блеска

Еще один лайфхак от современных бьюти-экспертов: избавиться от жирного блеска в Т-зоне и добиться матового эффекта поможет твердый дезодорант. Обработай блестящие поверхности дезодорантом и сэкономь на матирующих салфетках. Хотим тебя огорчить, этот трюк не сработает. Задача дезодорантов — контролировать потоотделение и устранять неприятные запахи, справиться с жирным блеском в Т-зоне им, увы, не под силу. Так что матирующие салфетки — тебе в помощь. Зубная паста против прыщей

Один из наших любимых советов: вскочил прыщик — прижги его зубной пастой! Слышала о таком? Некоторые из нас даже попробовали, и спешим тебе сообщить, что этот лайфхак тоже не работает. Зубная паста бессильна против прыщей. Есть шанс, что воспаление чуть-чуть подсохнет, но еще более вероятно, что ты пересушишь кожу на этом месте и получишь раздражение в виде шелушащегося красного пятна. Тушь для ресниц в качестве жидкой подводки

Закончилась жидкая подводка? Не беда! Окуни тонкую кисточку в тушь для ресниц и подведи ей глаза. Это мы вычитали на одном из популярных женских форумов. Ради интереса мы попробовали. Хотим тебя огорчить: ничего не получилось. Причина банальна: у туши совершенно другая формула и куда более густая консистенция, нежели у подводки. Щипцы для ресниц для идеальных стрелок

Мечтаешь научиться рисовать идеально ровные стрелки? Забудь о мастер-классах! Возьми щипцы для завивки ресниц, щедро нанеси на них черный карандаш, прислони вплотную к верхнему веку и — вуаля! — получи идеальную линию подводки! Этот лайфхак нас заинтриговал, и мы решили попробовать. Результат был ужасен! Стрелка (хотя это сложно назвать стрелкой) получилась массивной, кривой и липкой. Кукурузная мука вместо сухого шампуня

Что делать, если волосы «не первой свежести», а времени на мытье головы нет? Правильно, воспользоваться сухим шампунем. Но наши любимые сетевые бьюти-эксперты считают сухой шампунь бессмысленной тратой денег. Зачем? Ведь есть кукурузная мука! Нанеси немного муки на волосы (чуть больше на прикорневую зону), распредели по всей длине — и готово! Можешь не мыть голову еще пару дней. Вроде бы логично: мука абсорбирует жир, волосы будут выглядеть свежими. Но! Вдруг на улице или в помещении будет жарко, потовые железы начнут работать активнее, мука соединится с жидкостью и получится клейкая масса? Представляешь, как ты будешь выглядеть с «блином» на голове? Маска для лица из наполнителя для кошачьего туалета

Вот уж действительно, чем только не намажет женщина лицо во имя красоты. Американская бьюти-блогер Мишель Хан уверена, что лучшие маски для лица получаются из… наполнителя для кошачьего туалета. Рецепт простой: разбавляешь водой небольшое количество наполнителя, добавляешь пару капель алое, наносишь на лицо на 15 минут. По словам поклонников маски, кожа после нее мягкая и гладкая, а поры сужены. Правда, для маски подойдут не все наполнители, а только на основе бентонитовой глины (эта разновидность глины входит в состав многих средств по уходу за лицом и телом). Только представь, отдав всего 300 рублей за упаковку кошачьего туалета, ты станешь обладательницей 5 килограммов натурального косметического продукта! Но не стоит бежать в зоомагазин. Дерматологи предостерегают: помимо полезной глины, средства для кошачьего туалета часто содержат бентонит и диоксид кремния, которые попросту обезвоживают кожу.