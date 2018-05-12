«Каре — это к переменам!»: Дженнифер Лопес изменила прическу

Актриса и певица Дженнифер Лопес удивила поклонников внезапной переменой имиджа. Женщина решила избавиться от длинных волос и теперь носит каре. Не все фанаты Лопес положительно отреагировали на такие перемены.

48-летняя Дженнифер Лопес блистала с новой прической еще на костюмированном балу Met Gala 2018, который состоялся на днях. Однако тогда все были уверены, что звезда надела парик для своего образа. Как оказалось — это все же не парик, и Дженнифер действительно избавилась от своих длинных волос. Выяснилось, что Лопес, как и многие другие женщины, весной захотела перемен и поручила парикмахеру сделать ей стрижку. Выбор пал на популярную прическу каре, которая идет практически всем.

Тем не менее, многие поклонники Дженнифер Лопес оказались влюблены в ее локоны и решили, что новая стрижка не подходит знойной красотке. Увидев снимки Лопес с американского шоу «Сегодня вечером», они были разочарованы. При этом некоторые все же считают, что внешность и харизма артистки настолько привлекательны, что она может ходить даже лысой и не перестанет быть прекрасной. «Когда такая улыбка, можно хоть лысой ходить» «С длинными лучше, такая прическа старит»

«У Лопес плечи широкие. Каре их открывает, и как-то не очень смотрится» «С локонами была эффектнее» «Каре — это к переменам!» «Наконец прическа по возрасту, а не коса до пояса на пятом десятке» Дженнифер Лопес не боится экспериментировать с прическами и одеждой, несмотря на то что приближается к 50-летнему юбилею. Подтянутое тело позволяет звезде носить короткие юбки, демонстрируя стройные ножки, и Лопес с удовольствием использует эту возможность.