10 оттенков розового блонда, которые омолодят вас на 10 лет

Розово-жемчужный блонд

Сальма Хайек Обязательная составляющего такого блонда — перламутровые нотки. Благодаря жемчужному отливу волосы смотрятся ухоженными и создают о вас впечатление как о женщине высокого социального статуса.

Нежно-клубничный блонд

Джеси Нельсон Клубничный блонд — самый любимый оттенок девушек. Розово-красные пряди смотрятся нежно и по-девичьи, поэтому в любом возрасте такой цвет волос скинет вам несколько лет. Пепельно-розовый блонд

Пинк Модный холодный розовый блонд. Некоторые стилисты сравнивают пепельный оттенок с увядшей или пыльной розой. В этом случае преобладают серые нотки. Но пугаться не стоит, ничего схожего с сединой нет. Это самый сдержанный розовый, который можно себе позволить в любом возрасте.

Розовое дерево

Атланта Де Кадене Тейлор Оттенок отличается преобладанием бежевого цвета с небольшим вкраплением розового. Благодаря этому цвет волос получается приглушенным. Он идеально подходит женщинам в возрасте — теплый беж делает лицо мягче.

Пурпурно-розовый блонд

Ава Филлипп Это самый яркий оттенок розового блонда. Розовый цвет волос притягивает к себе внимание и в то же время отвлекает от недостатков на лице. Кстати, с таким цветом очень хорошо сочетаются кудри. Чтобы не завиваться каждый день, можно сделать химию, которая не портит волосы. Мнение эксперта

— Как по мне, яркие и чистые, равномерные розовые цвета неинтересны и скучны. Гораздо интереснее и выразительнее выглядит словно вымывшийся розовый цвет, местами неравномерный или даже слегка «грязный». В сочетании с нарочито неаккуратной стрижкой и текстурированной растрепанностью это будет выглядеть действительно круто. Артем Чё,

парикмахер-стилист, владелец студии Drugmyhair ( Екатеринбург

Ночная фиалка

Кэролайн Флэк Фиалка — это розовый блонд с сиреневым подтоном, который относится к холодной гамме. Если выбрать небольшую интенсивность, волосы будут лишь слегка отливать фиолетовым. На длинных волосах можно попробовать большую интенсивность цвета. Особенно хороша в этом случая модная техника окрашивания шатуш.

Лиловая орхидея

Келли Осборн Чуть менее холодный и чуть более конфетный оттенок, он напоминает нежный зефир. Правда, нужно задуматься о цвете зубов: холодные оттенки розового подчеркивают желтизну.

Коньячно-розовый блонд

Люси Хейл Более терпкий оттенок блонда с примесью желто-коричневых ноток. Он лучше всего подойдет кареглазым или зеленоглазым блондинкам с теплым тоном кожи. Коньячный оттенок делает розовые волосы притягательными и сияющими, содает омолаживающий эффект.

Розовое золото

Лора Беттинсон Еще более сияющий оттенок — розовое золото. На волосах сливаются сразу три тона: пастельно-розовый, холодно-лиловый и золотистый. Такой магический цвет подойдет девушкам как со светлой, так и со смуглой кожей.

Персиково-розовый блонд

Бизи Филиппс В персиковом оттенке преобладают теплые оранжевые нотки. В сочетании с нежно-розовым окрашивание не будут выглядеть вызывающим и в то же время выделит вас из толпы.

Вишневое дерево

Лили Коллинз Вишневый блонд — отличная альтернатива для обладательниц русых волос. Этот оттенок легко ложится на естественные светлые волосы. Холодный розовый подтон смешивается с русым или каштановым — и создается насыщенный благородный вишневый цвет. Чтобы добавить еще больше гладкости и сияния, можно сделать ботокс для волос. Мнение эксперта

— Розовый блонд — это не субкультурная дерзкая прическа. Она стала частью массовой культуры, а значит подойдет для любого возраста, если парикмахер будет знать свое дело хорошо. Единственное условие для обладательниц розовых волос: надо взять ответственность за поддержание прически общим стилем, макияжем. Артем Чё,

парикмахер-стилист, владелец студии Drugmyhair (Екатеринбург)

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