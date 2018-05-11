Ещё
Новый имидж жены Никиты Преснякова огорчил подписчиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый имидж жены Никиты Преснякова огорчил подписчиков 

WomanHit.ru 11 мая 2018
Фото: WomanHit.ru
21-летняя модель Алена Краснова долгое время была верна длинным светлым волосам и облегающим нарядам. Однако, выйдя замуж за внука Аллы Пугачевой, лидера группы «MULTIVERSE» Никиту Преснякова, она стала меняться и, как утверждают ее подписчики, не в лучшую сторону.
Недавно красавица решилась на смелый эксперимент со своей внешностью. Его результатом она поделилась в соцсети. На свежих фото она предстала в белой толстовке оверсайз, с сиреневыми волосами и брекетами на зубах. Однако аудитория «Интаграма» Красновой не оценила такой креатив. Но, помимо разочарованных, были и те, кто считает, что красоту ничем не испортить.
WomanHit.ru: последние новости
Эти глаза не против: как правильно выбрать тушь, на что обращать внимание Сын Жанны Фриске растет очень слабым Ксения Бородина потеряла отца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции387
Запад предлагает России отказаться от земли и армии197
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе80
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом7
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину3
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
10:02
В Германии заподозрили Путина в «смене курса»
В мире Европа
05:54
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»
Шоу-бизнес
10:02
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение