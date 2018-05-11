Новый имидж жены Никиты Преснякова огорчил подписчиков 

21-летняя модель Алена Краснова долгое время была верна длинным светлым волосам и облегающим нарядам. Однако, выйдя замуж за внука Аллы Пугачевой, лидера группы «MULTIVERSE» Никиту Преснякова, она стала меняться и, как утверждают ее подписчики, не в лучшую сторону.
Недавно красавица решилась на смелый эксперимент со своей внешностью. Его результатом она поделилась в соцсети. На свежих фото она предстала в белой толстовке оверсайз, с сиреневыми волосами и брекетами на зубах. Однако аудитория «Интаграма» Красновой не оценила такой креатив. Но, помимо разочарованных, были и те, кто считает, что красоту ничем не испортить.