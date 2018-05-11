Какие мужчины считались красавцами у русских

Несмотря на сложившееся мнение о том, что русские мужики особого внимания своей внешности не уделяли, это совсем не так. На Руси были свои каноны красоты и неписаные эталоны презентабельного внешнего вида.

И они касались не только замужних баб и молодых девиц, но и мужчин всех возрастов. Большую часть времени и те, и другие занимались тяжелым трудом, зато в праздники и выходные прихорашивались с особой тщательностью.

Каноны мужской красоты

На Руси были свои каноны красивой мужской внешности. Самой популярной была прическа на прямой пробор. Русские крестьяне украшали ее узкой тесьмой, перевязанной посреди лба. Мужчины носили волосы достаточно длинные, практически до плеч. Иногда чуть короче.

Расчесывались гладко, чтобы прическа красиво и благородно лежала. Очень трепетно относились и к растительности на лице. Русский мужчина считал самым большим позором и безобразием бритое лицо. Гололицым, или «женоликим», мог быть только ребенок или подросток. Взрослому мужу не пристало так ходить. Шикарной считалась густая, окладистая борода и переходящие в нее усы.

Бороду никогда не стригли, но ее регулярно с любовью расчесывали. В праздничные дни прическу и бороду расчесывали особенно тщательно, волосок к волоску, и даже смазывали жиром, чтобы волосы блестели. Особенно к такой «красоте» были склонны зажиточные купцы. Во время многочисленных пиршеств они частенько вытирали лоснящиеся от жирных мясных блюд пальцы о свои волосы или бороду.

Привычка ухаживать за бородой и прической настолько прочно засела в характере мужчин, что они бессознательно прихорашивались таким образом при виде девицы, которая особенно сильно нравилась. Чтобы привлечь внимание симпатичной особы, мужик уважительно оглаживал свою бороду и потуже заправлял за пояс рубаху-косоворотку по направлению назад, чтобы мощная грудь прямо колесом стояла. Русские женщины таких красавцев пропустить не могли.

Борода — богатство русского мужчины

Поскольку борода для мужчины на Руси была очевидным символом мужественности, представитель сильного пола без этого украшения не мог даже жениться. Его считали неспособным к продолжению рода. Чтобы борода росла густая и окладистая, за ней особым образом ухаживали. Прежде всего, был наложен строжайший запрет на бритье.

Если кто-то хотел жестоко оскорбить мужчину, он мог отрезать у того бороду. За это по законам Русского государства полагался штраф 12 рублей (для сравнения: за убийство человека штраф составлял 36 рублей). Эти правила описаны в «Русской правде». Бывали случаи, что у врагов бороду поджигали. Такой поступок считался прямым объявлением войны.

Уход за кожей и волосами

Особое значение для ухода за кожей тела и лица имело омовение в бане. На Руси любили ядреный пар. Бани топили очень жарко, и всегда пользовались вениками. Без этого аксессуара русская баня — не баня. Вениками стегали достаточно активно, от всей души. После этого обычно ныряли в прорубь (если дело было зимой) или в речку. Если водоема поблизости не было, мужчина окатывал себя ледяной водой из колодца.

Все эти процедуры были очень важны. Высокая температура в парной способствовала активизации кровообращения. Хлестание вениками стимулировало лимфоток и укрепляло сосуды. Контрастный душ с использованием студеной воды делал кожу упругой, молодой, избавлял лицо от морщин и украшал его свежим румянцем, без которого на Руси не мыслили красоты. Для мужчин все эти процедуры были чем-то обязательным, даже священным.

Всем им, конечно, предшествовало тщательное мытье. Кожу сначала хорошо растирали мочалом. Его делали из нарезанной на полосы коры липы. Из этой ароматной и полезной для здоровья древесины обычно вырезали и полки в бане. Тело мыли золой и квасной гущей. Эти ингредиенты смешивали до образования однородной массы, а затем активно терли ею тело и волосы. Чтобы волосы и борода были густыми и блестящими, голову также мыли кислым молоком или глиной.

Борьба за гладкость

Гладкость коже придавали размоченные отруби. Ими умывали лицо как обычным мылом. Чтобы борода и волосы на голове росли активнее (особенно, если с этим наблюдались проблемы), голову по несколько раз ополаскивали настоями хмеля, липы, розмарина, ромашки и других лекарственных трав.

Очень полезным считался квас, в котором замачивали мяту. В таком разогретом настое пропаривали веники; им же окатывали тело во время мытья. Помимо полезных для здоровья кожи свойств, он также придавал телу приятный аромат и отбивал запах пота, что очень нравилось женщинам.

Все эти процедуры были обязательными для каждого русского мужчины. Не мыться в бане, придерживаясь всех этих ритуалов, считалось постыдным. Мужик, который не ухаживал должным образом за своей внешностью, не мог рассчитывать на какой-либо успех у слабого пола. Часто за него не хотели идти замуж даже те девицы, которые находились в «критическом» для брака возрасте.