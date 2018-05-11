Как сделать маникюр самостоятельно

Красота ногтей требует постоянного ухода. Не всегда есть возможность пойти к специалисту. МедикФорум собрал советы по уходу за ногтями дома.

Как выбрать лак Лак, состоящий из пленкообразующих и других веществ, должен удовлетворять определенным требованиям:а) он должен хорошо наноситься и быстро сохнуть. Для этого добавляются разбавляющие растворители. Во избежание нежелательного разбавления флаконы всегда нужно держать хорошо закрытыми;б) лак должен держаться на ногтях не менее 24 ч и при этом не должен быть липким. Находящиеся в лаке смолы способствуют сцеплению;в) пленка должна обладать хорошим блеском и быть стойкой к воздействию воды, поэтому в состав лака входят смягчители;г) покрытие из пленкообразующего вещества должно быть прочным и в то же время достаточно эластичным;д) краситель должен обеспечивать модный цвет;е) соответствующая отдушка придает приятный запах;ж) в случае необходимости при помощи перламутра достигается перламутровый эффект.

Уход за ногтями

Здоровье и красота ногтей зависит от общего состояния вашего здоровья. Ломкие, тонкие ногти свидетельствуют о том, что в организме не хватает кальция, об анемии. Бели на ногтях появилось много белых пятен или волнообразных наростов, обратитесь к врачу. Очень часто серьезное заболевание или нервный стресс вызывают остановку роста ногтей, которая выражается в появлении на всех ногтях полоски на одном и том же уровне. Маникюр можно делать себе самостоятельно. Сначала при помощи лопаточки, которую вы найдете в несессере, отделите кожные наросты от ногтей. Затем, с помощью заостренной лопаточки вычистите лунки. Срежьте кожные наросты тонкими ножницами с загнутыми концами. Подстригите ногти. После этого щипчиками удалите заусеницы и остатки кожных наростов. А после этого подпилите ногти пилкой, придав им нужную овальную форму. Не старайтесь сделать ногти острыми. Ногти, напоминающие когти грифа, не бывают элегантными. Они производят тягостное впечатление, делают руки хищными, пугающими. Если ваши ногти от природы плоские, круглой или квадратной формы, старайтесь придать им форму удлиненного овала, отрастив их подлиннее и нужным образом подпиливая. Хороший лак защищает ногти от разрушающего воздействия внешних факторов. Но его никак нельзя воспринимать, как средство маскировки грязных ногтей. Нет ничего отвратительнее, чем траур под ногтями рубинового цвета.

Советы по уходу за ногтями

Цвет лака должен быть таким же или хотя бы того же тона, что и губная помада. Лак не должен быть в диссонансе ни с одной деталью одежды: ни с блузкой, ни с платьем, ни с шарфом. Мода на прозрачные лаки прошла. Сегодня женщины в большинстве своем отдают предпочтение эмалям. Но мода может быстро перемениться снова. Покрывая ногти лаком, следите за тем, чтобы лак не попадал на кожу и не скапливался вокруг ногтей. Не пользуйтесь вязким, загустевшим лаком. Но если лак все-таки загустел, а вам он очень нравится, добавьте в него немного ацетона или какого-то растворителя, хорошенько взболтайте и лишь после этого используйте. Ранее эксперты рассказали, как сделать лунный маникюр самостоятельно.