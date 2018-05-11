Миндаль, камни, камифубуки: основные тренды маникюра 2018 года

Этот год старается угодить любительницам разных образцов нейл-арта. Сохраняет естественность, но, наконец-то, дает отвести душу поклонницам наращивания. Разрешает водрузить на ногти сложные композиции из камней и страз, но поддерживает и адептов минимализма. Я поговорила с основательницей московской школы красоты «Sharm» Светланой Явных, и она рассказала мне об основных тенденциях в маникюре 2018 года.

Ногти миндальной формы

После долгого господства короткого маникюра с формой «мягкий квадрат» в моду возвращается классика — изящные миндальные ногти. Они созданы для френчей и лунного нейл-арта, хотя практически любой дизайн на миндальных ногтях выглядит женственно и изысканно. Эта форма хорошо подходит для ногтей средней длины — ухоженных, утонченных, но удобных в повседневной жизни.

Металлические цвета

Дополнить образ драгметаллами можно не только в виде аксессуаров, но и с помощью маникюра с использованием цвета металлик. Такой простой, но броский дизайн подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей. Можно нанести серебристый или золотой лак в несколько слоев на всю ногтевую пластину, сделать сверкающие осколки или хромированный маникюр с помощью специальной втирки. Помни, что металлический нейл-арт очень самодостаточный и не требует дополнительных цветов или узоров.

Камифубуки, стразы, камни

Этот год собрал и щедро преподнес нам все тенденции ногтевого декора прошлых лет. В нейл-арте активно используются искусственные камни, стразы, мерцающие втирки, наклейки. Дизайнеры на модных показах не стесняются добавлять к маникюру самые необычные детали — перья, аппликации и даже цепи, но этот вариант оставим подиумам. Если речь идет о камнях и стразах, составлять композиции из украшений рекомендуется только на одном или паре ногтей. Более демократичный, но не менее яркий вариант — камифубуки, при аккуратном использовании они будут уместны и в повседневном маникюре. Оригинальные конфетти можно выкладывать узорами или распылять по ногтю, создавая космический эффект.

Геометрия

Геометрия, как и минимализм, прочно сохраняют свои позиции в тенденциях ногтевого дизайна. Среди популярных принтов узоры из треугольников и полосок. Они одинаково гармонично смотрятся как на романтичных нюдовых ногтях, так и на контрастном дизайне. Использование ярких цветов добавляет геометричному принту этнический оттенок.

«Negative space»

Ногтевой дизайн стремится максимально вырваться за рамки обыденности. Одна из актуальных в этом сезоне техник — «negative space», когда часть ногтя остается не прокрашенной, а просто покрывается прозрачным лаком. Такой дизайн особенно хорошо выглядит в монохроме. Что касается принтов, то для «negative space» нет ничего лучше геометрии.

Разноцветные ногти

Самый простой, а потому самый любимый тренд — разноцветные ногти. Несмотря на отсутствие сложного декора, здесь тоже есть место разнообразию. От маникюра в нью-йоркском стиле, когда один ноготь выделяется отдельным цветом, все уже немного подустали. Можно делать половинчатый маникюр, когда три ногтя красят одним цветом, а два — другим. Более того, на одну руку можно нанести один цвет, а на вторую — другой. Сочетания при этом могут быть абсолютно любые. Такой нейл-арт — идеальное решение для тех, кто не смог определиться с цветом.

Лунный маникюр