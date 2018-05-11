Лайфхаки от эксперта: как сделать идеальный макияж бровей в домашних условиях

В современном мире так много способов выделиться из толпы и подчеркнуть свою индивидуальность. Самым модным акцентом в макияже, сейчас несомненно являются брови. О них говорят, для их макияжа постоянно придумывают что-то новое. Чтобы разобраться, чем стоит пользоваться сейчас, мы решили обратиться к Национальному эксперту Benefit по оформлению бровей Марии Махаевой. Лайфхаки от эксперта: как сделать идеальный макияж бровей в домашних условияхЕсли

сегодня вы роковая красотка и хочется максимально выразительные брови,

то вам понадобится палетка для макияжа бровей с воском и тенями в составе и хайлайтер.

Скошенной кистью нужно смешать тени и воск из палетки, поочередно набирая

немного обеих текстур на кисть. Небольшой лайфхак по тому, как создать

максимально натуральный и при этот выразительный макияж

бровей: не стоит прорисовывать всю бровь с одинаковой интенсивностью. От природы у нас начало брови более светлое, а изгиб и кончик темнее.

Повторяем это в макияже! Заполняем изгиб брови максимально насыщенным

цветом, а затем лишь слегка прорисовываем бровь по направлению

роста естественных волосков от начала до изгиба брови. Так мы получаем

мягкий переход цвета. Финальный штрих, который очень любят

профессиональные визажисты, но которые может повторить любая красотка у себя дома — это использование хайлайтера под бровь. Чтобы

форма стала более выразительная можно использовать любой хайлайтер:

жидкий или рассыпчатый Наносим его легкими движениями и растушовываем кончиками пальцев. Таким образом, мы сделаем акцент

на изгибе брови за одно мгновение, а расстояние между бровью и линией ресниц визуально увеличим! А может вы сегодня романтичная и мечтательная девушка? Тогда абсолютно

точно стоит попробовать пушистые брови! Для этого нам потребуется тонкий

карандаш, которым можно

без труда нарисовать отдельные волоски и фиксирующий гель максимальной силы.

Перед

макияжем зачесываем волоски бровей наверх щеточкой, даже если они направлены совсем в другую сторону. Дорисовываем отдельные волоски тонким

карандашом так, как будто

они растут вертикально вверх. Важный момент: прорисовываем волоски

примерно на расстоянии 1-2 мм. Завершаем макияж фиксирующем гелем.

Также

очень популярны сейчас прямые брови, тренд пришедший к нам с подиумов

Азии. Этот макияж подойдёт для создания мягкого и нежного образа, а также если хочется

выглядеть более юной! Но мало у кого из русских девушек прямая форма бровей от природы, поэтому

нам понадобится средство, способное имитировать настоящие волоски. Сначала рисуем абсолютно прямую линию в основании брови,

для этого начинаем чуть выше естественного роста волосков (на 1-2 мм) и следуем по орбитальной косточке до окончания брови. Верхний контур брови

начинаем рисовать также чуть выше и ведем линию к изгибу параллельно основанию брови. Точку изгиба по верхнему контуру

соединяем с точкой окончания как обычно. Вот такая геометрия! Теперь

осталось только заполнить новую, прямую форму кремом-гелем и нанести

поверх для эффекта объёма гель с 3d объемом. И,

наконец, если вы опаздываете, нет настроения, сегодня никуда не пойдёте, это совсем не повод отказываться от макияжа: заполните всю бровь мягкой пудрой. Причешите волоски матовым гелем. Все, идеальные брови готовы!