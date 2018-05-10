Как отрастить волосы? 20 советов профи

Автор собственной технологии восстановления волос SDR Technologes, студентка NUS, изучающая биохимию и молекулярную биологию, Елена Корнилова (@helenakornilova.sdr), рассказала, как защемление сосудов влияет на рост волос, почему при длительном выпадении нужно сдать кровь и зачем вам тоник с никотиновой кислотой.

Совет №1: проверьте ЖКТ Если волосы плохо растут, выпадают, формируются изначально слабыми, в первую очередь, скорректируйте питание и исключите нарушения в работе ЖКТ: низкую кислотность, мальабсорбцию, недостаточную ферментацию. Часто бывает так, что меню у человека сбалансированное и правильное, но микро— и макронутриенты плохо усваиваются. Из-за этого страдают не только волосы — дают сбои другие системы и органы.

Совет №2: исключите анемию

В моей практике анемия (состояние, характеризующееся пониженным гемоглобином и снижением количества эритроцитов) — самая распространенная причина выпадения волос. Она бывает разных форм. Для волос также губительна латентная анемия — состояние, при котором уровень ферритина (депо железа) ниже цифры вашего веса. Рецепторы фолликул очень чувствительны к нему. Если ферритин низкий, волосы начинают выпадать.

Совет №3: сдайте анализ крови

Во-первых, это нужно для того, чтобы исключить дефицит ферритина. Во-вторых, нехатка цинка, меди, марганца, витаминов D (должен быть не ниже 70), B9 и В12 может негативно отразиться на волосах.

Очень важен показатель общего белка крови. Если он ниже 78, значит вы либо недоедаете, либо у вас нарушена всасываемость. Уровень инсулина должен быть не выше шести.

Более высокие значения могут указвать на наличие инсулинорезистентности, которая также может стать причиной длительного выпадения и андрогенной алопеции.

Совет №4: проверьте щитовидную железу

Исключите проблемы с щитовидной железой. Гипотериоз, гипертиреоз, аутоиммунные процессы — виновниками потери большого количества волос.

Совет №5: ешьте необходимое количество жиров

Нельзя полностью исключать из рациона жиры (даже если вы на диете). Для поддержания здоровья кожи, волос, ногтей важны липиды как растительного, так и животного происхождения. Последние необходимы для синтеза холестерина — предшественника половых гормонов (дефецит прогестерона — одна из причин выпадения волос).

В идеале если их соотношение будет 50% на 50%. Хорошие источники растительных жиров — авокадо, орехи, нерафинированные масла, животных — сливочное масло, рыба, мясо, сметана.

Совет №6: исключите защемление сосудов

При защемлении сосудов в шейном отделе позвоничника ухудшается микроциркуляция крови в волосяных фолликулах. Это приводит к нарушению обменных процессов — луковицы испытывают дефицит кислорода и питательных веществ. Из-за этого волосы плохо растут и выпадают.

Совет №7: больше двигайтесь

Гиподинамия может привести к гипоксии и замедлению всех обменных процессов в организме.

Начните больше двигаться: гуляйте в парке, выполняйте силовые упражнения, бегайте, ходите быстрым шагом хотя бы по 10-15 минут в день. Это хорошая профилактика застойных процессов.

Совет №8: попробуйте тоники с никотиновой кислотой

Если со здоровьем все в порядке, качество волос устраивает, вы сбалансировано питаетесь и просто хотите ускорить рост волос, попробуйте тоники или ампулы, содержащие никотиновую кислоту. При андрогенной алопеции их лучше не использовать — можете усугубить ситуацию. Сделайте курс процедур с дарсонвалем — для этого необязательно идти в салон. Практикуйте обычный массаж скальпа для улучшения кровообращения.

Совет №9: не игнорируйте пищевые добавки

Из добавок, улучшающих рост волос, могу выделить органический кремний (хвощ или biosil на iherb), Омега-3, витамин С с биофлавоноидами, коллаген, аминокислоты, лизин и пролин в дозировке от 2000 мг, биотин (5000 мкг), магний, витамин D.

Совет №10: пользуйтесь средствами и для наружного, и для внутреннего применения

При андрогенной алопеции я рекомендую использовать Saw Palmetto Extract в таблетках, корень крапивы, цинк, бета-ситостеролы, кверцитин, Омега-3, масло огуречника. Для наружного применения: миноксидил 2-3 раза в неделю на ночь, масло жожоба 1 раз в неделю на 2 часа, масло эму 2-3 раза в неделю на 2 часа, пептиды меди 5-6 раз в неделю на ночь.

Совет №11: мойте голову по мере загрязнения

Не нужно приучать волосы к более редкому мытью! Делайте это по мере загрязнения. Избытки себума, скопившаяся пыль, грязь и соли тяжелых металлов гораздо опаснее ПАВ, содержащихся в шампунях. Если волосы быстро пачкаются, дело может быть в гормональных нарушениях, либо в неправильном уходе. Шампунь может пересушивать кожу головы и спровоцировать еще большую жирность. Избегайте силикона в составе — он создает пленку, препятствующую усвоению полезных веществ.

Совет №12: откажитесь от шампуней против выпадения

Не бывает шампуней от выпадения. Ингредиенты ни одного из них не способны проникнуть через эпидермальный барьер. Такая же история с питательными и увлажняющими шампунями. Большинство из них содержат огромное количество силиконов и полимеров. Для ежедневного применения выбирайте шампуни с максимально простым составом и нейтральным рН — 5.5-6. Не бойтесь Sls и Sles в составе — они действуют только на поверхности, не проникая через эпидермис.

Совет №13: держите органические шампуни не меньше 3-х минут

У органических и бессульфатных средств слабая моющая основа. Чтобы очистить ими волосы, нужно держать шампунь не меньше 3-х минут (а лучше все 4). В противном случае вы продолжите носить на себе часть загрязнений, нарушая обменные процессы в волосяных фолликулах.

Совет №14: после окрашивания пользуйтесь специальными средствами

После окрашивания необходимо использовать специальные шампуни и кондиционеры с кислым ph 3.5-4.0. Это нужно для того, чтобы остановить щелочную реакцию. Если под рукой не оказалось специального средства, сполосните волосы уксусным раствором.

Совет №15: раз в месяц используйте шампунь для глубокой очистки

Используйте шампуни для глубокой очистки раз в месяц. Они помогут удалить остатки стайлинговых средств, пыли, тяжелых металлов — из-за них волосы становятся тусклыми и лишенными объема. Используйте шампунь для глубокой очистки по всех длине.

Совет № 16: не мойте волосы вниз головой

Волосы нужно мыть бережно и аккуратно.

Никогда не делайте этого вниз головой — не физиологично. Таким образом вы провоцируете чрезмерное раскрытие чешуек, расположенных по направлению от корней к концам.

Очищайте волосы под душем, дважды намылив скальп, не затрагивая длину — она промоется образовавшейся пеной.

Совет №17: обязательно используйте кондиционер или маску

После шампуня следует нанести кондиционер или маску, которые позволят закрыть чешуйки волос. Если у вас тонкие, лишенные объема пряди, пропустите этот пункт и перейдите к следующему.

Совет №18: используйте несмываемые спреи и масла

Используйте увлажняющие спреи на слегка подсушенные полотенцем волосы. После этого можно нанести несколько капель силиконового (да, да, вы не ослышались) масла-флюида. Оно поможет создать пленку, защищающую от механического трения, температуры и других неблагоприятных факторов.

Совет №19: не сушите волосы, опустив голову

Как и в случае с мытьем, тут дело в чешуйках. Из-за регулярной сушки феном вниз головой, волосы начинают путаться, становятся ломкими и тусклыми. Правильное направление — от корней к концам. Держите фен под углом 45 градусов. Используйте расчески со щетиной кабана — придадут блеск и поспособствуют закрытию чешуек.

Совет № 20: не расчесывайте мокрые волосы

Не расчесывайте мокрые волосы, не растягивайте их тяжелым полотенцем, делая тюрбан. Во влажном состоянии они очень уязвимы и легко рвутся. Замените полотенце хлопковой майкой. Расчесывать можно тогда, когда они сухие примерно на 30%.