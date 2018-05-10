Колдуны-колтуны: топ-11 спреев для легкого расчесывания

Пушистые, электризующиеся, непослушные, кудрявые и тонкие волосы этим средствам не страшны! Редакция BeautyHack протестировала лучшие спреи, облегчающие не только расчесывание, но и жизнь.

Спрей для локонов Discipline Fluidissime Spray, Kérastase

«Если вы мучаетесь, пытаясь уложить пушащиеся волосы и понять, кудрявые они все-таки или прямые, — не волнуйтесь, вы не одни. К счастью, теперь я знаю как усмирить разбушевавшиеся локоны — с помощью спрея Discipline от Kérastase. Рассказываю, как он работает!

Средство уменьшает трение между волосами, защищает от горячих инструментов и придает блеск — а «кудряшкам Сью» понравятся и его антистатические свойства (больше не нужно превращаться в одуванчик, расчесывая волосы). Сладкий цветочный аромат не остается надолго — уступает место парфюму, зато гладкость и шелковистость вас не покинут в течение нескольких дней. Была удивлена, когда во время следующего мытья головы заметила, что волосы не путаются даже в мокром состоянии, — чудеса!»

Цена: 2 790 руб.

Спрей для мгновенного восстановления волос Caviar Anti-Aging Rapid Repair Spray, Alterna

«Я настоящий и самый преданный фанат несмываемых уходов! Только они могут совладать с моими пушистыми пористыми волосами, превратив их из торчащих «антенн» в гладкую материю. С Alterna знакома давно — спрей для объема живет у меня несколько лет и не собирается выселяться. И вот он, новый гость, который однозначно станет постоянным «арендатором» свободного места на полке — Caviar Anti-Aging Rapid Repair Spray.

Спрей с экстрактом черной икры за два нажатия делает волосы гладкими, блестящими и послушными — этакий домашний стилист девяностого уровня, молча делающий свою работу. Он не утяжеляет, не оставляет ощущения липкости, не раздражает мой чувствительный нос слишком резким запахом. Спрей защищает от ультрафиолета и агрессивного воздействия окружающей среды (поедет со мной в отпуск — решено), питает и насыщает волосы витаминами. Чтобы с честью и достоинством выполнять все эти задачи, производитель вооружил его комплексом Age Control, предотвращающим старение волос, ферментами Enzymetherapy, улучшающими обменные процессы, экстрактом черной икры, красных водорослей, фенхеля и другими «бойцами» с репутацией героев. Распыляю средство на сухие волосы после укладки. И маленький бьютихак: если нанести средство на концы и оставить на ночь, утром после мытья головы вы не узнаете свои волосы — они будут сиять!»

Цена: по запросу

Спрей для термо-защиты Icon Welder, Evo Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

«Я — верный поклонник Елены Крыгиной , и охотно тестирую многие средства, которые она советует. Icon Welder тоже есть в числе рекомендаций! Изначально спрей создавался для выпрямления волос горячими инструментами. Но мои тонкие волосы хоть и нуждаются в выпрямлении, после стайлеров спасибо не скажут ни при каких условиях. Поэтому спрей Icon Welder использую только перед сушкой феном.

Что он делает? Слегка фиксирует пряди, но не утяжеляет и не слепляет, разглаживает их для дальнейшего выпрямления брашингом, делает пряди более плотными, кутикула не приподнимается и, соответственно, появляется блеск. Тот случай, когда термозащита дает еще и визуальный эффект!

А вдохновить вас на поход к стилисту за идеальной стрижкой для тонких волос поможет наша специальная подборка».

Цена: 1710 руб.

Спрей-объем для волос «Легкость кислорода», Dove

«Обожаю средства 2-в-1, в данном случае это уход и укладка в одном флаконе. У спрея удобный распылитель и легкий ненавязчивый аромат. Наносила на корни и длину волос, ждала пару минут и расчесывалась вниз головой.

Обычно я мою голову по утрам, и с объемом волос проблем не бывает. Этот спрей для тех дней, когда я принимаю ванну по вечерам и утром опять мыть голову не хочется. Этот спрей всегда выручает, когда за ночь волосы мнутся от подушки и теряют объем. Приятный бонус к укладке — дополнительное увлажнение благодаря питающим компонентам в составе».

Цена: 350 руб.

Полирующий двухфазный флюид Bi-Phase Hydra Demelant, Secret Professionnel

«Хотите избавиться от секущихся концов, восстановить структуру волос и сделать их более здоровыми? И все это не выходя из дома, между прочим! В этом деле вам поможет волшебное средство — полирующий флюид Bi-Phase Hydra Demelant.

Средство с двухфазной текстурой: масло-флюид, которое нужно взбалтывать перед применением. В составе активные компоненты (масло и пептиды хлопка), которые эффективно увлажняют и питают волос изнутри. Нанесите его на мокрые волосы, почувствуйте, как легко и просто скользит по ним расческа и какой зеркальный блеск появляется после сушки.

Флюид обладает прекрасными защитными свойствами — в том числе и от ультрафиолетовых лучей, что очень актуально в период яркого солнца. Расход у флюида очень экономичный за счет удобного пульверизатора — буквально за 2-3 нажатия средство покрывает полностью всю длину волос».

Цена: 2 300 руб.

Невесомый рестайлинговый спрей Invisiblewear Boomerang Restyling Mist, Paul Mitchell

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«Слово «рестайлинговый» в названии спрея понимайте буквально — средство предназначено возвращать «укладке второго дня» былую красоту и перемоделировать прическу. Но лично для меня главным было сохранить при этом объем — и спрей отлично справился с задачей.

В его составе экстракт амаранта, активизирующий обменные процессы в коже головы — а значит, спрей будет придавать локонам блеск и силу. Наносить можно и на влажные, и на сухие волосы — средство не утяжеляет и не склеивает укладку, оставляя ее подвижной, а еще очень вкусно пахнет сладкой ватой. Не жалеет и пушистость — волосам не страшен ни дождь, ни ветер».

Цена: 1 800 руб.

Несмываемый спрей-кондиционер для облегчения расчесывания волос Run Through Primer, Oribe

«От природы у меня непослушные, слегка вьющиеся волосы, поэтому спрей пришелся весьма кстати, особенно в летний сезон, когда не хочется перегружать лицо макияжем, а волосы — укладочными средствами и стайлингом. У спрея невесомая текстура, которая содержит в себе кондиционирующие экстракты — всего несколько «пшиков», и волосы становятся более гладкими.

Бонус: средство отлично подойдет для поврежденных волос — его формула как будто «запаивает» повреждения и при укладке они травмируются меньше. Расчесывать их заметно легче — локоны не путаются и хорошо укладываются (дополнительные средства я не наносила). Вымыла голову шампунем и нанесла спрей на слегка подсушенные полотенцем волосы. Потом высушила голову феном, слегка накрутив локоны на брашинг. Результат удивил — волосы стали гладкими и послушными, а локоны продержались до конца дня».

Цена: 2 590 руб.

Спрей-кондиционер для волос Shampure Thermal Dry Conditioner, Aveda

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Этот малыш — отличная замена привычным кондиционерам для волос (о лучших — читайте здесь). Только бонусом идет возможность не пользоваться водой. Представьте, что вы можете взять его и сухой шампунь в поездку и очень быстро привести в человеческий вид свою прическу. Вам даже не нужно принимать для этого душ — просто нанесите сухой шампунь на корни волос, а далее распределите по всей длине кондиционер. Уложите феном и расческой волосы. Вуаля — свежий образ за минимальное количество времени готов.

Нет, традиционное мытье головы — святое дело. Но очень часто ситуации заставляют делать все быстро, набегу. У средства знакомый фирменный аромат Shampure: в его основе 25 цветочных и растительных эссенций, включая сертифицированную органическую лаванду. Кондиционер мгновенно увлажняет, распутывает, освежает волосы и защищает их от термовоздействия. Не забывайте, что средство нужно наносить на сухие волосы».

Цена: по запросу

Мультифункциональный спрей All-in-One One United, Redken

«Мультифункциональный спрей содержит в себе 25 полезных свойств в одном флаконе: кондиционирует, питает, готовит волосы к укладке, защищает от механических повреждений и термовоздействий, проникает в кутикулу волоса и ухаживает за окрашенными волосами. Производитель советует наносить его на влажные волосы перед основной укладкой, но можно использовать и по-другому — например, если хотите сменить прическу или просто увлажнить волосы.

Важно, что в составе отсутствуют тяжелый воск, сульфаты и парабены, которые ухудшают состояние волос. Спрей очень легкий и невесомый, волосы не склеивает. Достаточно 3-4 нажатий, чтобы средство распределилось по всем волосам (даже длинным). Спрей не ощущается на волосах, мгновенно впитывается и заметно облегчает расчесывание».

Цена: 2 550 руб.

Пре-маска и средство для облегчения расчесывания тонких и нормальных волос Mythic Oil, L’Oreal Professionnel

Тестировал специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

«Я люблю использовать различные спреи для волос, но раньше никогда не сталкивалась с пре-масками. Производитель заявляет, что это средство для экспресс-ухода. Для меня как раз самым удобным оказалось нанесение на длину волос вечером и смывание средства утром, тогда за ночь все полезные ингредиенты (масла авокадо, жожоба и экстракт османтуса) успеют впитаться, и средство можно спокойно смывать.

Если вы хотите использовать спрей в течение дня, то советую распылить его на руки, растереть между ладонями и осторожно нанести на кончики (средство может немного «жирнить» тонкие волосы, поэтому не наносите слишком много). У средства приятный тропический аромат, волосы после такого ухода блестят и выглядят более здоровыми».

Цена: 1 400 руб.

Несмываемые укрепляющий спрей-уход для легкого расчесывания, Un.Tangled, Kevin.Murphy

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Любовь к средствам Kevin.Murphy началась с первой баночки. Помимо потрясающего оформления и вкусных запахов, еще ни одно средство меня не разочаровало. И этот спрей — не исключение. Длинные волосы очень часто путаются по всей длине, поэтому проблема увлажнения и распутывания сопровождает меня в любое время года. Подобно маске из этой же серии, спрей пахнет чем-то свежим и травяным.

Он очень легкий, по текстуре напоминает спрей-крем, который моментально впитывается в волосы, не делая их грязными или склеенными. Для меня это sos-средство, когда уже выходишь из дома, а волосы должны быть мягкими, гладкими и блестящими. Использую не каждый день, но думаю, что при ежедневном использовании он улучшит состояние волос».

Цена: 2 410 руб.