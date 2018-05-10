5 необходимых инструментов для ухода за бровями

Каждый участок тела нуждается в должном уходе. Брови не являются исключением. Ухаживать за бровями не сложно, но очень важно: ошибка в уходе или его отсутствие способно разрушить весь внешний образ. Самое главное — это наличие в косметичке необходимых инструментов. Всего 5 предметов обеспечат прекрасный уход и преобразят Ваши брови. МедикФорум собрал советы по уходу за бровями.

Что нужно для красоты бровей?

Каждая девушка обязана держать в своем уходовом наборе пинцет. Он необходим в создании и дальнейшем поддержании формы брови, выполняет функцию удаления ненужных волосков. Идеальный пинцет для бровей изготовлен из металлических материалов (например, медицинская сталь), имеет плоские, прилегающие друг к другу кончики, что позволяет быстро и удобно захватывать волоски. После каждой процедуры инструмент обязательно нужно дезинфицировать. Воск для бровей позволяет одним применением удалять сразу несколько волосков, в том числе маленькие и светлые, которые сложно захватываются пинцетом. Использование воска дает замечательные результаты, но требует повышенной внимательности и аккуратности: по неосторожности можно зацепить нужные бровинки, а то и всей брови лишиться.

Как ухаживать за бровями?

Важная часть ухода — масла. Для бровей используют касторовое, репейное и оливковое масла. Благодаря им брови станут блестящими и густыми, волосинки укрепятся и станут толще. Наносить масло рекомендуется на ночь, утром оно удаляется обычными средствами для умывания. С добавлением других ингредиентов из этих масел можно приготовить бальзам или маску для укрепления волос бровей. Также полезно наносить эти масла на ресницы. Приобрести их можно в любой аптеке. Краска, карандаш и тени — косметические средства, позволяющие придать бровям нужный оттенок. Краска дает определенный цвет волоскам на долгое время, карандаш и тени для бровей используются при каждом нанесении макияжа и требуют смывания. По желанию можно выбрать одно средство или использовать их комплексно. Более выразительную форму брови придаст карандаш, краска больше подойдет любительницам естественных бровок. Закрывает список закрепляющий гель. В макияже бровей он наносится в последнюю очередь. Гель предназначен для укладки бровинок и сохранения формы брови на долгое время. Различаются гели по степени фиксации: низкая подчеркнет естественность и аккуратность бровок, а высокая позволит сохранить форму на долгое время, что пригодится на вечерах и празднествах. Прозрачный гель только закрепит волоски в нужном положении, а цветной еще придаст им оттенок. Разумеется, данный список включает в себя не все инструменты для бровей, которые существуют. Это простой набор для минимального ухода, не требующего больших затрат усилий и времени, но позволяющий Вашим бровям оставаться прекрасными. Ранее эксперты рассказали, что густые брови все еще актуальны.