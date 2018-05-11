Как выбрать масло для своего типа волос?

Чтобы найти лучшее кондиционирующее масло для волос, нужно определить тип волос, изучить масла в составе продукта, являются ли масла натуральным или синтетическим, и определить желаемый результат. Ценовой фактор также имеет значение, но не столь значительное. Человек будет знать, что он нашел правильное масло, если волосы после его применения остаются мягкими, увлажненными и масло не утяжеляет волосы. МедикФорус собрал советы по выбору масла для волос.

Как выбирать масло?

Поиск оптимального кондиционирующего масла для волос начинается с изучения типа волос. Необходимо тщательно рассмотреть волос, определить, как кутикула прилегает к основанию волоса. Косметологи и ученые классифицируют волосы на тонкие, нормальные, густые, прямые, волнистые или кудрявые. Они также классифицируют волосы по количеству, содержащейся в них влаги и масла. Более прямым или тонким волосам требуется очень легкое масло. Прямые волосы не имеют перегибов и содержат много белка, поэтому лучше защищать волосы, контролировать их увлажненность. Легкое масло не утяжелит волосы и придаст им больше гладкости. Чем гуще или пышнее волосы, тем труднее кутикуле прилегать к основанию, но тем сильнее пряди, поэтому волосы могут выдерживать и лучше разглаживаться при использовании тяжелого масла. При выборе кондиционирующего масла также нужно посмотреть процентное соотношение базового и эфирного масла в продукте. Масла-носители — это тяжелые масла, которые обычно получают из семян, овощей, орехов и фруктов и которые составляют основу продукта. Примерами являются масло жожоба и авокадо. Эфирные масла намного легче, они очень ароматные и быстро испаряются. Кондиционирующее масло с эфирными маслами лучше подходит для тонких прямых волос, а продукты с большим количеством масел-носителей лучше для густых, курчавых волос.

Разное масло для разных целей

Конечно, нужно учитывать предпочтения и желаемый результат от использования смеси масел. Некоторые кондиционирующие масла, например, предназначены для сглаживания волос, чтобы они были послушными, в то время как другие улучшают блеск, контролируют завитки, помогают в укладке, добавляют объем или предотвращают различные повреждения. Наконец, нужно определить, является ли масло синтетическим или естественным. Хотя некоторые люди реагируют даже на органические продукты — примером является арахисовое масло — органическое масло для кондиционирования волос имеет тенденцию вызывать меньше реакций и лучше для людей с чувствительной кожей. Они являются хорошим выбором для тех, кто заботится о своем здоровье. Синтетические продукты, содержащие минеральное масло, могут тоже хорошо работать, но многие из них до сих пор изучаются на предмет их токсичности. Ранее эксперты рассказали о пользе миндального масла для волос.