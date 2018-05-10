Прически на выпускной 2018 на длинные волосы

Выпускной в 11 классе бывает только раз в жизни. Поэтому, естественно, что этот праздник становится волнующим и запоминающим событием для каждой выпускницы. Юным девушкам хочется, чтобы образ был совершенный — начиная от выпускного платья, заканчивая прической и макияжем.

Рассмотрим, какие прически на выпускной 11 класс на длинные волосы 2018 самые актуальные и модные.

Тренды выпускной моды

В трендах не наблюдается особенных изменений. Акцент делается на максимально естественные, легкие и незатейливые прически. Выпускницы отказываются от залакированных кудрей, объемных начесов и неподвижных причесок. На пике популярности подчеркнуто небрежные прически с «ветром» в волосах, то есть с минимум стайлинговых средств. Модно и стильно выглядят длинные распущенные волосы с легкими волнами, а также классические укладки с пучками, плетениями, хвостами.

Чтобы не ошибиться с прической, попробуйте заранее несколько вариантов, чтобы вы были уверены, что прическа соответствует вашему образу. Выбрав заранее прическу и «прорепетировав» ее, вы оградите себя от лишних волнений.

Длинные волосы хорошим тем, что они оставляют свободу для экспериментов. Вы сможете выбрать любую прическу, будь то сложные плетения или укладка в греческом стиле. Однако есть важный нюанс: прическа должна подходить вашей форме лица.

Так например, если у вас узкий подбородок и широкие скулы, что характерно для треугольной формы лица, то отдавайте предпочтение асимметричным прическам и прическам с локонами, которые добавляют объем в нижней части лица. Если у вас овальная форма лица, то вам проще всего — ей подходят любые прически, поскольку пропорции идеальны и ничего не нужно корректировать.

Если вам необходимо сгладить черты лица, особенно это актуально для квадратной формы лица, то отдавайте предпочтение объемным каскадным прическам, легким локонами, волнистым укладкам, любым прическам с асимметричными челками и боковыми прядями.

Девушки, у которых круглое лицо и они хотят визуально удлинить его, могут выбирать прически с объемом сзади или на макушке, а также прически с начесами, косой челкой.

Среди трендов 2018 года для длинных волос — пляжные локоны и любые волнистые прически, которые создают по-юношески беззаботный и легкий образ, также это голливудские локоны и их вариации. Бессменной остается классика для длинных волос — это гладкие и небрежные пучки, узлы. Очень изысканно и интересно смотрятся различные плетения.

Рассмотрим самые интересные и стильные прически на выпускной 11 класс на длинные волосы.

Прическа с диадемой

Праздников, на которые можно надеть диадему, совсем немного. И один из таких праздников, на котором это будет актуально — выпускной. Если вам хочется почувствовать себя настоящей принцессой, сделайте прическу с диадемой. Подберите изящную, максимально простую и тонкую диадему.

Накрутите волосы на крупную плойку. Соберите их в хвост. С помощью шпилек сделайте небрежный пучок, наденьте диадему. Если у вас не хватает прикорневого объема, предварительно используйте крупные бигуди или сделайте начес.

Асимметричная прическа

Асимметричные прически всегда выглядят оригинальными, стильными, свежими. Они помогают также скорректировать черты лица, если это необходимо. Например, можно сделать асимметричную прическу с объемом и завитыми прядями.

Все волосы уложите на правую или левую сторону, при этом боковые пряди скрутите в объемные жгуты, заколите невидимками. На той стороне, куда вы перебросили волосы, завейте крупные локоны у висков, зафиксируйте их шпильками, и начните сворачивать в жгут, двигаясь от лица по направлению к затылку. Жгуты переплетите сзади и зафиксируйте. Если вы хотите визуально удлинить лицо, то сделайте начес в теменной зоне.

Самый простой способ сделать асимметричную прическу, причем это можно сделать даже самостоятельно — заплести свободную боковую косу (плетение может быть французским или обратным), и уложить косу в узел.

Такую прическу можно украсить любыми аксессуарами. Несмотря на простоту, прическа очень элегантна, хорошо подчеркивает грациозность шеи.

Объемный узел из кос с начесом

Очень элегантная классическая прическа для вечернего платья делается в виде узла из кос. Сначала необходимо сделать объем, для чего у лба взбиваются пряди или делается начес, фиксируется невидимками. Основной объем волос необходимо зачесать к затылку, затем волос фиксируются крест-накрест на затылке.

Из свободной длины заплетаются три косы. Если у вас тонкие волосы, то предварительно накрутите их на крупную плойку. Затем косы необходимо сформировать в узел и заколоть его невидимками. Слегка вытяните пряди, чтобы узел получился более объемным. Также можно выпустить несколько прядей у лица.

Прическа с симметричными косами

Скоромно, но в то же время очень элегантно и интересно смотрится прическа с косами. Разделите волосы на прямой пробор, с каждой стороны пробора заплетите три косы начиная от лица и доведя их до затылка. Косы зафиксируйте невидимками. Свободную длину волос накрутите на плойку и из локонов сформируйте узел. Главное в этой прическе — чтобы косы были аккуратными и симметричными.

Простой пучок из косы

Если у вас очень яркое и нарядное платье, и акцент вы делаете именно на него, то прическа должна быть максимально простой и лаконичной. Например, из длинных волос очень легко делается высокий пучок из косы. Волосы тщательно расчешите и соберите в конский хвост тонкой, незаметной резинкой.

Для блеска волосы можно предварительно сбрызнуть спреем с эффектом сияния.

Далее, из хвоста заплетите косу. Чтобы она была объемной и фактурной, слегка высвободите из нее пряди. Затем косу оберните вокруг резинки, придайте пучку красивую форму, можно украсить его декоративными заколками или шпильками.

Высокий пучок из обратной косы

Более сложный вариант пучка — из обратной французской косы, которая плетется от шеи к затылку. Для выполнения этой прически сделайте вертикальный пробор от уха до уха и отделите верхнюю часть волос для создания объема, зафиксируйте эти пряди, чтобы они не мешали. Начните плести косу от шеи к затылку.

Доведите косу до пробора, затем соедините ее с верхними прядями и зафиксируйте. Из верхних прядей сделайте объем, например, начесав их. Свободные кончики накрутите в крупные локоны, сделайте из них изящный пучок. Результат закрепите шпильками.

Боковая коса с жемчужным ожерельем

По-королевски роскошно смотрится боковое плетение, украшенное ниткой жемчуга. Расчешите волосы, сделайте небольшой объем на макушке. Плетение французской косы начинайте от уха, и продолжайте плести к противоположной стороне головы.

Не натягивайте пряди слишком сильно, чтобы коса получилась объемной. Свободные пряди заплетите как обычную косу, кончик ее спрячьте под плетение. Украсьте прическу ожерелье, надев его на голову как обруч и пропустив под волосы, чтобы спрятать застежку.

Локоны с плетением

Длинные локоны смотрятся очень утонченно и изящно, а если дополнить их плетением, косами или жгутами, то образ получится еще более нежным. Например, можно сделать объем на макушке, основную длину волос накрутить, боковые пряди скрутить в жгуты и переплести между собой.

Очень нежно и романтично смотрятся локоны с косой-водопадом — французская коса с выпущенными прядями, которая плетется от одной стороны головы к другой.