Свотчи: 10 лучших подводок с фетровым наконечником

Средства с аппликатором-штампом и очень тонким наконечником, с матовым финишем и глянцевым блеском, которые продержатся на веках до конца дня и не испугаются вечеринки у бассейна, — редакция BeautyHack протестировала лучшие подводки для летнего сезона.

Интенсивная стойкая подводка для глаз Signature De Chanel, Chanel

У средства жидкая текстура, которая быстро засыхает, — уже заявка на успех.

Кисть-аппликатор очень мягкая, но не «размазывает» средство на веке, а как будто скользит по нему, оставляя за собой черный ровный след. Покрытие получается атласным и очень пигментированным, средство не нужно наслаивать.

А вот создавать широкие стрелки можно: для этого используйте плоскую сторону аппликатора. Кроме того, средство водостойкое и продержится на ваших веках до 9 часов — в составе есть пленкообразующие полимеры, которые не вредны для глаз, но плотно «прибивают» подводку к вашему веку.

При первом использовании нужно раскрутить корпус фломастера и нажать на картридж — если услышите щелчок, значит вы делаете все верно. Поставьте подводку на стол на несколько минут, чтобы стержень пропитался цветом — интенсивность покрытия достигается именно за счет системы такого «конструктора».

Отдельный бонус — средство комфортно использовать, если вы носите контактные линзы. Сухость и раздражения на ваших глазах не появятся.

Цена: около 3 000 руб.

Лаковый контур Raven Glaze Lacquer Eyeliner, Rouge Bunny Rouge

Для меня это идеальная подводка — универсальная, пигментированная и стойкая. Твердый фетровый наконечник позволяет создать стрелки разной толщины — от легких и тонких линий на каждый день до плотных широких «кошачьих» стрелок для вечернего образа.

Подводка понравится не только бьютиголикам со стажем, но и тем, кто только влюбляется в макияж. Благодаря тонкому аппликатору у вас с первого раза получатся ровные стрелки нужной длины и толщины (я проверяла!).

Еще у средства отличный состав (ведь глаза — в «зоне особого риска» перед раздражениями). Экстракт ромашки защитит нежную область слизистой и верхнего века, и покраснения не будут вас беспокоить.

Цена: 2 160 руб.

Тонкая водостойкая подводка Perversion Waterproof Fine-Point Eye Pen, Urban Decay

От подводки-фломастера я жду нескольких вещей: равномерного насыщенного пигмента, идеальной стойкости и удобства в нанесении.

Средство от Urban Decay справилось с этим трио задач и заслужило постоянное место в моей косметичке «на выход».

Благодаря тонкому наконечнику можно нарисовать и широкие, и тонкие стрелки, и даже прокрасить межресничное пространство. У средства водостойкая формула и насыщенный пигмент, благодаря чему оно держится весь день даже на слизистой глаза.

Мне понравилась картриджевая система — черный как смола пигмент распределяется равномерно, не нужно дополнительно надавливать на кончик или растягивать кожу.

Цена: 1 590 руб.

Подводка для глаз Slimliner Felt Tip Eyeliner, 02, Inglot

Это средство — для искушенных любителей стрелок. У него подвижный наконечник, при помощи которого можно создать как тонкие, так и широкие линии.

У подводки не очень насыщенный пигмент — для любительниц угольно-черных стрелок средство придется наслаивать, но оно хорошо держится на веке и в течение дня, даже если вы нанесете средство несколько раз.

У подводки абсолютно матовый финиш, что редкость для лайнеров в форме фломастера. Еще одна уникальная особенность для подводок такого типа — она долго не засыхает и будет радовать вас ярким пигментом минимум 2-3 месяца.

Интенсивность цвета можно варьировать — идеальный вариант для дневного макияжа с естественными стрелками!

Цена: по запросу

Подводка Eyeliner Stylo, оттенок Carpates, NARS

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Всем, кто хоть раз в жизни мучился, чтобы нарисовать идеально ровные стрелки, советую попробовать Eyeliner Stylo от NARS — у подводки очень удобный наконечник, а значит, со стрелками справятся и совсем отчаявшиеся «художники».

У этого средства насыщенный пигмент и щедрая подача — стрелка получается насыщенный и ровный. Наконечник подводки почти не гнется — нарисовать стрелки можно в одно движение.

Формула Eyeliner Stylo не водостойкая, поэтому не стоит беззаботно нырять со стрелками в бассейн. Зато оно легко удаляется обыкновенной мицеллярной водой (лучшие протестировала наш специальный корреспондент Мур Соболева).

Подводка быстро высыхает, не трескается, не осыпается и честно держится 10 часов — проверено!

Цена: 1 450 руб.

Жидкая подводка для глаз Sensational Liner, Maybelline

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Я — не фанат стрелок, поэтому всегда выбираю средства, с помощью которых можно легко и быстро нарисовать ровную линию средней толщины. Эта подводка изогнутая — идеально ложится в руку и дает насыщенный пигмент (стрелки получаются ультрачерными).

Но самый весомый плюс средства — тонкий аппликатор, с помощью которого получается очень изящная линия. Им удобно прорисовать и межресничное пространство, но и любительницам «кошачьих стрелок» лайнер понравится — его можно смело наслаивать, что не повлияет на качество покрытия.

Стойкость ­— выше всяких похвал: на моих жирных веках лайнер продержался около 8 часов. Но будьте внимательны — у средства очень жидкая консистенция. Он не отпечатается на веке и не «утечет» с глаз, если дать ему немного подсохнуть. Удаляется легко, но лучше использовать средства для снятия водостойкого макияжа.

Цена: около 500 руб.

Подводка Tattoo Signature Superliner, L’Оreal

Подводка в виде маркера — всегда отличная идея для тонких и четких стрелок. Но с этим средством у вас получатся прекрасные стрелки любой длины, толщины и интенсивности — в этом поможет удобный плотный наконечник.

Высокая пигментация и стойкость тоже порадовали — черная линия осталась «на месте» до конца дня и не растрескалась.

Учтите — подводка быстро застывает — у вас не будет права на ошибку. Но с наконечником средства легко «набить руку», если вы только начинаете рисовать стрелки. Правда, полупрозрачного покрытия ждать не стоит — у средства глубокий, черный оттенок.

Цена: около 600 руб.

Поводка-фломастер Magical Ink, Kiss Professional

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

Мне нравятся средства с тонким аппликатором — при помощи него легко создать разные стрелки: тонкие и легкие, широкие и насыщенные. У фломастера Kiss Professional — именно такая.

Порадовал очень насыщенный пигмент — стрелки получаются черными и очень четкими. Отдельный плюс — красивый глянцевый финиш, который останется на веках до пяти часов. Кстати, средство водостойкое, что особенно актуально перед началом пляжного сезона.

Цена: 890 руб.

Подводка Wonder Wing, Rimmel

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Подводка-фломастер хорошо подойдет для широких стрелок, актуальных в этом сезоне. А еще, это настоящая находка для тех, у кого не получаются симметричные стрелки. Даже первопроходец в макияже сможет нарисовать ровные, четкие и одинаковые линии. В этом помогает интересный фетровый аппликатор в виде штампа.

Я провела тонкую линию острым краем штампа (не страшно, если она не получится ровной), приложила плоскую сторону штампа близко к ресничному краю, сделала плавное движение к внешнему углу глаза, соединяя тонкую и толстую линию, и вот мои идеальные стрелки готовы!

Цена: около 400 руб.

Подводка Hi Tech Liner, Pierre Rene

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Этот лайнер сразу же привлек мое внимание необычной упаковкой (средство оправдывает название хай-тек). Казалось, взять его в руки и провести ровную линию невозможно, а оказалось, наоборот — сделать красивую стрелку можно даже с трясущимися руками (или в машине на неровных московских дорогах).

У средства очень тонкий и гибкий наконечник, с помощью которого получаются идеальные дневные стрелки. Для более широкого варианта пигмент придется наслаивать, но поторопитесь — подводка быстро засыхает, а несколько слоев могут растрескаться в течение дня. Впрочем, это не проблема — упаковка средства очень компактная и легко поместится даже в самую маленькую сумку.

Два дополнительных преимущества отличного лайнера «на каждый день» –— средство не отпечатывается на веке и легко удаляется.

Цена: около 400 руб.