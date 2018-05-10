11 средств для поврежденных волос, которые восстановят их за одно применение

Чтобы быстро восстановить убитые, высушенные феном, плойками и солнцем волосы, не обязательно разоряться на дорогостоящие салонные процедуры. Можно устроить студию красоты у себя в ванной, но для этого нужно купить специальные шампуни, кондиционеры и несмываемые средства, в составе которых есть кератин, керамидом, протеин и другие полезные ингредиенты. Мы подскажем тебе, на какие именно средства следует обратить внимание, чтобы не прогадать и не разориться.

Keratin Silk Infusion, CHI А знаешь ли ты, что средствам марки CHI доверяют свои головы участницы «Мисс Вселенная»?! У кого у кого, а у них волосы всегда выглядят ухоженными, гладкими и блестящими. Добиться такого эффекта помогает линейка средств СHI Keratin Silk Infusion, в чей состав входят жидкий шелк и натуральный кератин. Эта парочка восстанавливает структуру волос, выравнивая кутикулы, а также помогает поддерживать оптимальный гидробаланс. В результате даже суперсухие волосы получают второй шанс на роскошную жизнь — к ним возвращаются блеск, эластичность и шелковистость. Discipline Fludealiste, Kérastase

Особенный уход требуется вьющимся волосам, которые от природы более пористые, чем прямые. Специально для них ученые марки Kérastase разработали коллекцию Discipline Fludealiste с уникальной формулой, в которой сочетается про-кератин и гидролизованный эластин, а также морфо-кератиновый комплекс (амино-кислоты восстанавливают структуру волоса изнутри, активные полимеры создают эффект «второй кожи» на поверхности). После такой ударной дозы «полезностей» волосы преображаются, а каждый завиток становится более четким, аккуратным и послушным. All Soft Mega, Redken

Линейка Redken All Soft Mega создана специально для обладательниц суперсухих и ломких волос, которые мечтают решить все эти проблемы разом. За укрепление структуры, глубокий ход и защиту внешнего слоя волос здесь отвечает комплекс Interlock Protein Network, а за мягкость и восстановление — аргановое масло. Результат станет заметен после первого же использования. Кстати, в этой коллекции кроме шампуня, кондиционера, масок и несмываемового ухода есть инновационная тканевая маска, которая обеспечивает мегамягкость и уменьшает ломкость волос на 60% всего за 10 минут. ​ Чудеса! Awapuhi Wild Ginger, Paul Mitchell

Эта премиальная система ухода Paul Mitchell Awapuhi Wild Ginger направлена на интенсивное восстановление сухих, поврежденных и истонченных волос, которые постоянно испытывают на прочность горячие стайлеры. В основе всех четырех средств этой линейки содержится инновационный комплекс KeraTriplex (как понятно из названия, тут содержится кератин), который ликвидирует ломкость, возвращает эластичность и блеск. Smoothing System, Framesi

Прямые волосы смотрятся красиво только в том случае, если они идеально гладкие и блестящие. Но что делать, если ты кудрявая всегда была, есть и будешь, если только не постоянные практики вытягивания волос феном с расческой или утюжком. Вот тут тебе и придет на помощь система Framesi Smoothing System с комплексом KeraSea, который состоит из экстракта водорослей нори (защищают волосы от обезвоживания), гидролизированного кератина (восстанавливает), катионового полимера (запечатывает кутикулы волос и поддерживает гидролипидный баланс) и масла амла (разглаживает и придает шелковистость и мягкость). Cica-крем для волос, L’Oréal Paris Elseve

Это новинка от L’Oréal Paris Elseve обещает и (что важно, выполняет обещания) устранить последствия года истязаний волос (поверхностные повреждения) всего за одно использование несмываемового регенерирующего ухода Cica-крема. В нем содержатся экстракты календулы и керамиды, которые восстанавливают структуру волос за считанные минуты. Универсальность этого средства в том, что ты можешь его нанести на влажные волосы перед укладкой (он сыграет роль термозащиты) или на сухие в течение дня, чтобы они стали более послушными и ухоженными. «SOS Восстановление», Garnier Fructis

Коллекция средств «SOS Восстановление» придумана специально для девушек с поврежденными волосами и секущимися кончиками, которые хотят избавиться от этой «соломы» на голове навсегда. Эта линейка средств с керафилом и маслом крыжовника амлы восстанавливает поверхность волоса, а если быть точнее, то запечатывает поврежденные чешуйки и «запаивает» секущиеся кончики, повышая эластичность волоса и сопротивляемость к внешним повреждениям. За три применения этих средств можно устранить последствия одного года жестокого обращения с волосами. Если ты и дальше планируешь сушить волосы феном и купаться в хлорированном бассейне без шапочки, но хочешь при этом, чтобы волосы выглядели роскошно, то шампунь, кондиционер и маска «SOS Восстановление» должны стать твоими лучшими друзьями. «Направленное восстановление и забота», Nivea

У этой парочки обновилась формула, став еще более совершенной. Теперь в нее входят масло ореха макадамии, которое проникает в структуру волоса, укрепляя его изнутри, а также натуральный, ухаживающий комплекс Eucerit (уникальная разработка ученых Nivea), защищающий поверхность волоса от внешних воздействий (окрашивания, укладок, солнца, хлорированной воды). Плюс технология KeraDetect, которая распознает поврежденные участки волоса и восстанавливает его структуру именно там, где это необходимо. В результате ты получаешь сильные, красивые волосы без намека на ломкость и повреждения. «Интенсивное восстановление», Dove Nutritive Solutions

На протяжении 60 лет специалисты лабораторий Dove изучали структуру здоровых и поврежденных волос, чтобы создать уникальный питающий комплекс, который вернет им силу и здоровый вид. А после будет поддерживать и укреплять волосы изнутри, снижая риск повторных повреждений. Так был разработан комплекс Nutritive Solutions, в котором содержатся силиконовые частицы (Silicone-Polymer Technology), — они разглаживают внешние слои волоса, придавая гладкость и блеск. А также в составе есть кератин (Keratin Repair Active Technology — у него главная роль), проникающий в глубокие слои волоса и укрепляющий его изнутри, возвращая прочность, и противостоящий внешним «издевательствам» (фену, плойке, утюжку). И при этом формула имеет пролонгированное действие. «Безупречно длинные», Gliss Kur Эта линейка подойдет тем, у кого волосы быстро пачкаются (жирнятся) у корней, а кончики остаются сухими. Кроме того, что в основе средств лежит сыворотка кератина, микролипиды и экстракты белого пиона — эта святая троица восстанавливает волосы, возвращает блеск, а также стимулирует их рост и препятствует выпадению. Так еще и шампунь, и кондиционер, и бальзам, и маска невероятно вкусно пахнут — здесь смешались пион, ваниль, красные ягоды и древесные ноты. Кстати, при регулярном использовании волосы не только становятся сильнее и плотнее, но и отрастают до 15 см в год. « [ФИТОкератин]», «Чистая линия»

Не отстают от модных тенденций в уходе за волосами и ученые марки «Чистая линия». Они выпустили линию средств (шампуни и кондиционеры) с говорящим названием [ФИТОкератин], в которой содержится специальный комплекс с особыми молекулами — они создают каркас вокруг волоса, придавая ему дополнительную толщину, прочность и упругость.