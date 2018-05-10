«Рапунцель», которая не стриглась уже 13 лет

Даша живет в Алтайском крае . С 2003 года она перестала стричь волосы, чтобы посмотреть, насколько длинную косу ей удастся отрастить. Результат вы видите на фото.

Такие волосы требуют тщательного ухода, и Дашиным спасением стали маски с льняным маслом и витаминами. Именно благодаря ним девушка сейчас может похвастать шикарной шевелюрой.

«Рапунцель» из России полюбили даже западные СМИ, которые частенько публикуют ее фото.

На Дашин аккаунт в Инстаграм подписано больше 100 000 человек.

Длинная коса не мешает девушке заниматься верховой ездой и прыжками с парашютом.

Даша воспитывает дочку, которой очень нравятся мамины волосы. У девочки они уже доходят до середины спины, так что не исключено, что она последует примеру мамочки.