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«Рапунцель», которая не стриглась уже 13 лет
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«Рапунцель», которая не стриглась уже 13 лет 

Карельские вести 10 мая 2018
Фото: Карельские вести
Даша живет в Алтайском крае. С 2003 года она перестала стричь волосы, чтобы посмотреть, насколько длинную косу ей удастся отрастить. Результат вы видите на фото.
Такие волосы требуют тщательного ухода, и Дашиным спасением стали маски с льняным маслом и витаминами. Именно благодаря ним девушка сейчас может похвастать шикарной шевелюрой.
«Рапунцель» из России полюбили даже западные СМИ, которые частенько публикуют ее фото.
На Дашин аккаунт в Инстаграм подписано больше 100 000 человек.
Длинная коса не мешает девушке заниматься верховой ездой и прыжками с парашютом.
Даша воспитывает дочку, которой очень нравятся мамины волосы. У девочки они уже доходят до середины спины, так что не исключено, что она последует примеру мамочки.
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