Может ли дефицит железа вызывать выпадение волос?

Железодефицитная анемия — это состояние, которое возникает, когда человеку не хватает в организме железа. В то время как тяжелая железодефицитная анемия может вызывать такие симптомы, как одышка, усталость и боль в груди, у некоторых людей может проявиться выпадением волос.

Железодефицитная анемия и выпадение волос

Врачи не знают, почему анемия приводит к выпадению волос. Железо является важным компонентом в ферменте, называемом рибонуклеотидредуктазой, который помогает клеточному росту.

Согласно некоторым исследованиям, клетки волосяных фолликулов могут быть особенно чувствительны к уменьшению уровня железа и, возможно, мешают появлению новых клеток, когда уровни железа снижаются.

Железо играет решающую роль в создании гемоглобина — соединения, которое переносит кислород в клетки.

Симптомы железодефицитной анемии

ломкие ногти;

усталость или нехватка энергии;

учащенное сердцебиение;

бледная кожа;

сбивчивое дыхание.

Хотя выпадение волос не является типичным симптомом железодефицитной анемии, некоторые люди могут испытывать его.

Большинство исследований, связанных с железодефицитной анемией и выпадением волос свидетельствуют о потере волос у женщин. Выпадение волос у женщин, также известное как андрогенетическая алопеция, является наиболее распространенным типом выпадения волос. Пока нет доказательств, что железодефицитная анемия может вызвать выпадение волос у мужчин или женщин. Хотя в некоторых исследованиях было обнаружено, что люди, страдающие потерей волос, испытывают недостаток в железе.

Анемия — Выпадение волос — Лечение

Людям, испытывающим как выпадение волос, так и дефицит железа, возможно, придется лечить заболевания по отдельности.

Врачи могут рекомендовать различные методы лечения выпадения волос, в том числе:

Миноксидил

Этот препарат доступен в качестве актуального решения. Ученые считают, что этот препарат позволяет волосам дольше оставаться на фазе роста.

Ингибиторы 5-альфа-редуктазы

Препараты, такие как Финастерид (Proscar), являются ингибиторами 5-альфа-редуктазы. Эти лекарственные средства помогают увеличить уровень ферментов, которые способствуют росту волос.

Хирургические методы

Если другие методы лечения не работают, трансплантация волос, может помочь восстановить волосы человека.

Врачи постоянно изучают новые методы восстановления роста волос. Одним из примеров является обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП). Данная методика заключается в отделение тромбоцитов от плазмы крови человека с помощью специализированного аппарата, а затем введение этих тромбоцитов в области кожи головы. Врачи считают, что тромбоциты содержат значительное количество факторов роста, которые помогают стимулировать рост волос. Исследования показали, что у женщин, которые получали инъекции тромбоцитов наблюдалось увеличение плотности и толщины волос после 6 месячного курса. Тем не менее, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы доказать эффективность данного метода лечения.

Лечение железодефицитной анемии

Добавки железа

Добавки железа могут быть рекомендованы в качестве лечения железодефицитной анемии. Врач может порекомендовать человеку ежедневно принимать добавки железа. Их придется принимать в течение 3-6 месяцев, прежде чем железо в крови достигнет нормального уровня.

Инъекции железа

Врач может также рекомендовать инъекции железа для быстрого повышения уровня железа. Люди с тяжелой анемией нуждаются во внутривенном введении железа. Людям, которые не могут усваивать железо, например, при болезни Крона, также могут помочь инъекции.

Диета

Продукты, богатые железом, включают красное мясо, курица, рыбу, листовые зеленые овощи и бобовые. Производители продуктов питания также могут добавлять железо к определенным продуктам, таким как хлопья.

При увеличение уровня железа, человек может видеть улучшение роста волос, а также уменьшения симптомов железодефицитной анемии.

