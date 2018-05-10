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Изменила цвет волос и подстриглась: где нашли сбежавшую 16-летнюю школьницу
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Изменила цвет волос и подстриглась: где нашли сбежавшую 16-летнюю школьницу 

76.ru 10 мая 2018
Фото: 76.ru
16-летнюю девочку из Мышкина нашли. Александру Фёдорову разыскали в Сергиев-Посаде. Об этом рассказала мама девочки. Девочка пропала 28 апреля. А чтобы её не могли найти, изменила цвет волос и подстриглась.
— Александра нашлась, живая. Из Сергиев-Посада привезли в Мышкин. Всем большое спасибо за поиски. Изменила цвет волос и длину, — рассказала мама девочки Алёна Голубева.
Напомним, Александру разыскивали и за пределами Ярославской области. Волонтёры и жители Мышкина считали, что она могла уехать в Москву. По словам соседей, Александра сбежала из дома не от хорошей жизни: у неё были проблемы с отчимом.
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