Изменила цвет волос и подстриглась: где нашли сбежавшую 16-летнюю школьницу

— Александра нашлась, живая. Из Сергиев-Посада привезли в Мышкин. Всем большое спасибо за поиски. Изменила цвет волос и длину, — рассказала мама девочки Алёна Голубева.

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