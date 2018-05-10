Пуленепробиваемая маска: тестируем крутую защиту реального спецназа

Войска специального назначения, не говоря уже о частных военных компаниях, уже давно используют кевларовые маски для защиты лица. В Тайване такие маски и вовсе стоят на вооружении официально. Давайте проверим, так ли прочна кевларовая маска на самом деле.

Маска второго класса защиты по идее останавливает пули 22 калибра, справляется с 9-миллиметровыми боеприпасами и даже выдерживает попадание 357-го магнума.

Даже 44 калибр маска выдержала. Сквозного отверстия нет, но при таком ударе хозяин маски наверняка лишился бы зубов.

А вот попадание из 500-го магнума маска уже не пережила. Но позвольте, удара такого монстра даже бронежилет не сдюжит.