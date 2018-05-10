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Пуленепробиваемая маска: тестируем крутую защиту реального спецназа
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Пуленепробиваемая маска: тестируем крутую защиту реального спецназа 

Trendymen 10 мая 2018
Фото: Trendymen
Войска специального назначения, не говоря уже о частных военных компаниях, уже давно используют кевларовые маски для защиты лица. В Тайване такие маски и вовсе стоят на вооружении официально. Давайте проверим, так ли прочна кевларовая маска на самом деле.
Маска второго класса защиты по идее останавливает пули 22 калибра, справляется с 9-миллиметровыми боеприпасами и даже выдерживает попадание 357-го магнума.
Даже 44 калибр маска выдержала. Сквозного отверстия нет, но при таком ударе хозяин маски наверняка лишился бы зубов.
А вот попадание из 500-го магнума маска уже не пережила. Но позвольте, удара такого монстра даже бронежилет не сдюжит.
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