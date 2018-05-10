Как использовать никотиновую кислоту для волос?

Хорошие средства для волос не обязательно должны дорого стоить, многие чудодейственные препараты продаются в обыкновенных аптеках и поражают своей смешной стоимостью. К таковым относится никотиновая кислота, одно из лучших средств для домашнего ухода за волосами.

Никотиновой кислотой называют витамин PP, он необходим не только для волос, но и для всего организма в целом. Самые частые проявления дефицита витамина PP — это дерматиты и выпадение волос. Никотиновую кислоту можно купить в виде таблеток и ампул, для ухода за волосами потребуются ампулы, то есть раствор для инъекций.

Как использовать никотиновую кислоту?

Для улучшения состояния волос и предотвращения их выпадения раствор никотиновой кислоты из ампул втирается в кожу головы и корни волос, затем выдерживается полчаса и смывается теплой водой с шампунем. На основе кислоты можно приготовить маску, для этого содержимое нескольких ампул нужно смешать с маслом, к примеру, репейным или оливковым, и добавить компоненты по вкусу: мед или яичный желток — для питания, сок алоэ — для увлажнения. Маски на основе никотиновой кислоты можно держать на коже головы и корнях волос в течение часа. Повторять процедуру можно дважды в неделю.

Никотиновая кислота уместна не только для нанесения на кожу головы, но и для добавления в шампуни в пропорции 1:10. После нанесения шампуня с никотиновой кислотой на волосы нужно выждать около десяти минут, только потом смыть.

Проведение любых процедур для волос с использованием витамина PP целесообразно проводить в вечернее время, в эти часы организм максимально расслаблен и сможет усвоить как можно больше питательных веществ.

Использование никотиновой кислоты распространено в домашней косметологии, поэтому этот препарат окружают множество мифов. Один из них гласит о том, что таким образом можно ускорить рост волос. Витамин PP призван улучшить состояние волос, но он никак не влияет на их естественную скорость роста. При первых использованиях можно заметить, что волосы начинают отрастать сильнее, но этот эффект не будет долгосрочным.

Какой эффект приносит никотиновая кислота?

Местное применение никотиновой кислоты расширяет сосуды, к волосяным луковицам начинает поступать больше крови, их внутреннее питание улучшается. За счет нормализации притока крови волосы становятся более гладкими и красивыми, перестают выпадать, в некоторых случаях отмечается уменьшение пигментации. Витамин PP входит в состав некоторых средств для ухода за волосами, они обладают такой же эффективностью, как препарат из ампул, когда действие усилено другими компонентами, эффективность становится выше.

Применение никотиновой кислоты целесообразно при ее дефиците в организме, при сезонном выпадении волос, нарушениях кровообращения. Однако, у выпадения волос может быть множество причин, поэтому если его не удалось остановить самостоятельно, то следует обратиться к дерматологу или трихологу.

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