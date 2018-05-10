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5 модных форм, которые можно сделать на длинных ногтях
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5 модных форм, которые можно сделать на длинных ногтях 

Журнал ОК! 10 мая 2018
Длинные ногти снова в моде, это значит как минимум то, что вариантов дизайна у вас стало больше. Самые трендовые мы собрали здесь.
Балерина
Длинные миндалевидные ногти со сточенным кончиком — настоящий хит сезона. Форма ballerina пришла к нам из американских девяностых и да, дизайн действительно имеет отношение к маникюру балерин. Последние прониклись им, поскольку затупленные кончики здорово снижают риски повреждения ногтевой пластины.
@danysnails
Округлая форма ногтей носибельна в обычной жизни и, к тому же, визуально удлиняет пальцы. Выбрать ее стоит еще и потому, что мягкие и острые квадраты слишком уж долго мозолили нам глаза.
@modelmalay
Миндаль
Миндаль — это продолговатая форма, заостренная и самую малость скругленная к кончику. За счет этого скругления ногти становится намного устойчивее к трудовым будням. В общем, почти идеальный вариант для тех, кто боится испортить маникюр в первую неделю.
@jenelledufvabeauty
Пика — более экстремальный вариант миндалевидной формы. Правда, сильно заостренный кончик требует особой осторожности в носке (ну вы и сами всё понимаете).
@szpiegasia
Форма edge — это гибрид пики и миндаля, причем, первая версия плавно перетекает во вторую. Для таких ногтей нужна максимальная длина, поэтому, вероятнее всего, вам придется делать наращивание с типсами. Но результат, как видите, стоит всех усилий.
@missvanitynailsmelbourne
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