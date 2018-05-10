Начат поиск пятерых детей в Приморье

Сотрудники волонтерской организации «Примпоиск» обратились к жителям Приморского края с просьбой помочь в поиске детей, чье местонахождении неизвестно. Об этом сообщил сайт PRIMPRESS.

Того, кто может владеть какой-либо информацией о местонахождении детей, просят позвонить по телефонам в полиции: 02, 102; координаторам волонтеров: 8-924-732-03-00, 8-962-334-51-07 или написать: primpoisk25@gmail.com. Любые данные могут спасти жизнь ребенка.

Служенко Екатерина 2000 года рождения пропала 23 апреля, покинув самовольно КГКУ «Центр содействия семейному устройству» в селе Новогордеевка Анучинского района. Была одета в бордовые кроссовки, черные лосины, серую кофту и куртку с черным воротником. Приметы: на вид 18 лет, рост 158-160 см, черные волосы до плеч.

Гусак Ирина 2003 года рождения 22 апреля ушла из СРЦН «Парус надежды». До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 15 лет, рост 150 см, худощавая, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черные джинсы, темно-синюю куртку, и темные кроссовки.

Ильина Елизавета 2003 года рождения ушла из дома 5 мая, ее местонахождение неизвестно. Была одета в темно-зеленый плащ, синие джинсы, и черные кроссовки. Приметы: рост 163 см, длинные темно-русые волосы, глаза карие.

Григорович Вадим 2000 года рождения ушел из дома вечером 6 мая с рюкзаком темного цвета. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Был одет в зеленую куртку, черные брюки и темные ботинки. Приметы: на вид 17 лет, рост 160 см, худощавый, волосы русые, глаза карие.

Марьенко Артем ушел из дома 15 апреля 2018 года и не вернулся. Был одет в зеленую куртку, голубые джинсы, черную олимпийку с белыми полосками, серые кроссовки с желтыми полосками. Приметы: на вид 17 лет, рост 175 см, худощавый, русые волосы, глаза серые.