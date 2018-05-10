Аптечные витамины для волос: какие выбрать и как применять

Если шелковые и здоровые волосы — именно то, к чему ты стремишься, тогда витамины должны работать на возобновление кератина в клетках волоса. Кератин — природный белок, который нуждается в специальном строительном материале и подпитке — правильной диете, богатой витаминами A, B, Е, С, D, цинком, серой, кальцием, магнием, фосфором и железом. Вот тебе список продуктов, содержащих эти полезные элементы.

Витамин А: батат (сладкий картофель), морковь, печень, яичный желток, молоко, шпинат, курага, манго.

Биотин (B7): яйца, дрожжи, цветная капуста, малина, бананы, грецкие орехи, миндаль.

Витамин В12: яйца, сыр, молоко, йогурт.

Витамин Е: миндаль, рыба, молоко, арахис, шпинат, семечки, сухие травы.

Это далеко не полный перечень. Мы, конечно, могли бы продолжать его и дальше, но едва ли это имеет смысл. Правильная диета не сможет заменить витаминные комплексы для волос по ряду причин. Во-первых, термообработка убивает львиную долю полезных микроэлементов. Во-вторых, ты просто не сможешь съесть достаточно еды, чтобы в полной мере восполнить баланс микроэлементов в организме. В-третьих, далеко не сто процентов тех витаминов, что попали в желудок, будут полностью усвоены организмом и послужат ему хорошую службу.

По бюджету

Так как мы уже определились, в каких витаминах нуждается кожа в первую очередь, самое время идти в аптеку на поиски чудо-средств. Прежде чем ты начнешь мучать фармацевта за прилавком вопросами, какой препарат тебе лучше взять, запомни хотя бы медицинские термины для обозначения витаминов, о которых мы говорили выше.

Витамин A — ретинол, с ним мы советуем быть аккуратнее особенно в летнее время, ведь ретинол повышает чувствительность к солнечному свету и может спровоцировать появление солнечного ожога.

Витамин B3 — никотиновая кислота (ниоцин), помогает поддерживать естественную пигментацию волос и является прекрасной профилактикой ранней седины

Витамин В2 — рибофлавин, борется с ломкостью, избавляет от повышенной жирности кожи головы

Витамин В9 — фолиевая кислота, верный помощник на пути к длинным и здоровым волосам, активизирует их рост.

Витамин Е — токоферол, самый главный витамин красоты, которому под силу вернуть волосам блеск и силу, обязательно должен прописаться в аптечке каждой девушки.

Цинк — спрашивай в аптеке следующие препраты: цинктерал; цинкит; биоцинк; цинковитал; витацинк. Цинк не толькоулучшает состояние волос, но и помогает бороться с акне.

Сера — МСМ (метилсульфонилметан). Сера принимает участие в большинстве процессов в человеческом организме. Она необходима для формирования соединительных тканей, белков (коллаген, кератин), гормонов и ферментов. Однако самое заметное для нас влияние вещество оказывает на состояние суставов, кожи, волос и ногтей.

Комплексный подход

Вместо того, чтобы самостоятельно разыскивать по всем аптекам города необходимые препараты и подбирать идеальную дозировку, мы советуем доверить это дело профессионалам — фармакологическим компания, специализирующимся на биодобавках. Витаминные комплексы на любой бюджет ты сможешь найти все в той же аптеке или на популярном ресурсе Iherb. Вот список наиболее эффективных препаратов:

Пантовигар — верный помощник тем, кто столкнулся с выпадением волос, способствует укреплению волосяных луковиц. Трихологи отмечают, что выраженный эффект приходит только при прохождения полного курса лечения. Прием одной пачки едва ли сможет исправить ситуацию.

Специальное драже МЕРЦ — немецкий препарат с прекрасно сбалансированным содержанием витаминов группы B, D, E, микро— и макроэлементов. Те, кто пробовал данный препарат, отмечают, что первые результаты заметны уже через две недели. Комплекс МЕРЦ способен добавить красоты и здоровья н только волосам, но и ногтям и коже.

Приорин — препарат, предназначенный для лечения нарушения роста волос и выпадения волос у женщин, вызванных гормональными нарушениями. Для поддержания результатов лечения курс должен составлять 3-6 месяцев.

Ревалид — израильское чудо, которое используется при нарушении структуры волос (толщина, диаметр) и ногтевых пластин, выпадении волос. Способствует восстановлению поверхностной структуры и улучшению внешнего вида волос, устранению ломкости, а также помогает бороться с вредными внешними факторами.

Перфектил имеет выраженный эффект не только на волосы, но и на кожу. Принцип действия — помощь и поддержка в синтезе главного белка красоты коллагена. По заверению производителя, данный комплекс обеспечивает полноценный косметологический лифтинг кожи лица без использования более радикальных методов — инъекций, хирургических вмешательств. Перфектил помогает справиться с первыми внешними признаками биологического старения.

Solgar, комплекс «Кожа, волосы и ногти» отличный варинт для тех, у кого наблюдается непереносимость ранее предложенных комплексов. Препарат абсолютно гиппоаллергенный, не содержит отдушек и краситилей. Останавливает выпадение волос и оказывает общеукрепляющее действие на организм.

Еще одно популярное и новое для России средство — жидкий питьевой коллаген. За счет уникального состава и формулы усвоение этой биодобавки идет гораздо быстрее. Мы советуем присмотреться к вариантам, которые обогащены не только коллагеном, но и другими полезными компонентами, которые будут трудиться на благо твоей красоты в любое время дня и ночи. К примеру, жидкий коллаген ОМ-Х плюс от Dr. OHHIRА содержит еще и гиалуроновую кислоту, коэнзимом Q-10, витамин С и керамиды.

Научный подход

Уж сколько раз твердили свету, что вмешательство профессионала никогда не повредит. Самолечение — явление популярное, однако не самое эффективное. Не знаешь, что выбрать для поддержания красоты волос — сходи к трихологу. Благодаря современным анализам, ему удастся определить необходимые тебе витамины и назначить правильные препараты. Возможно, специалист даже посоветует тебе пройти курс мезотерапии и подберет комплекс, идеально подходящий под твои потребности. Поверь нам, «Яндекс» Google так точно не умеют!

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Фото: Shutterstock