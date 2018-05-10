Стильные прически на выпускной 9 класс на средние волосы

Уже совсем скоро все выпускницы 9 класса начнут задумываются о том, какую прическу выбрать для выпускного вечера в 2018 году. Каждая девушка может решить, какую прическу она хочет для себя: простую или особенную, ведь выбор велик и разнообразен.

Нужно понимать, что укладки бывают разными, причем для их создания иногда потребуется много времени. В любом случае на выпускной в 9 классе прически на средние волосы должны подчеркивать красоту юной барышни.

Основные прически на выпускной вечер

Разнообразие причесок на выпускной на средние волосы приятно порадует, но абсолютно каждая девушка вправе выбрать именно свой вариант, тот самый, со 100%-ым попаданием!

yandex_ad_1 Романтическая прическа. Для создания этой прически на средние потребуется особенная укладка прядей. При этом с одной стороны волосинки подкалываются шпильками или заколками, а с другой стороны остаются распущенными. При желании пряди, которые будут обрамлять лицо, можно подкрутить. Для укладки можно использовать заколки со стразами и диадемами.

Конский хвост. Казалось бы, эта прическа на выпускной является банальной, повседневной. В действительности конский хвост идеально подходит к большинству вечерних платьев. Хвост выбирают в тех ситуациях, когда хочется создать простую укладку на средние или длинные волосы. Рекомендуется собрать волосы в высокий хвост на затылке, после чего завить несколько прядей.

При желании можно закрутить хвост вокруг резинки и завить кончики, украсить укладку стразами и цветами. Конский хвост может выглядеть празднично, если он будет правильно оформлен.

Голливудская укладка. Для создания прически потребуются крупные бигуди. С их помощью удастся завить пряди, которые в дальнейшем будут зафиксированы. Укладка получится просто роскошной.

Блестящие прически. При желании можно использовать для укладки нити со стразами или хрусталиками. К тому же волосы можно выпрямить утюжком или наоборот завить.

Локоны. При желании волосы можно оставить распущенными, но завитыми. Локоны бывают крупными и мелкими, но они всегда считаются уместными. Итак, волосы завиваются, после чего фиксируются гелем или лаком. Затем используют разнообразные украшения, в том числе стразы, диадемы, заколки, цветы.

Пучок. Данная прическа на выпускной в 9 классе на средние волосы — модная и актуальная. Главное привнести несколько новшеств. Например, можно начесать волосы у корней и собрать их в низкий пучок сзади. Кончики можно оставить свободными и слегка завить или украсить. При желании можно выпустить несколько боковых прядей. В любом случае пучок преобразится и превратится в элегантную прическу.

«Ракушка». Такая прическа также предполагает собранные волосы, но она порадует элегантным исполнением. Нужно отметить, что альтернативными вариантами являются бабетта и даже прическа под названием банан.

Плетения. В этом случае создаются разнообразные косы, легкие и воздушные плетения. Созданный образ может быть более романтичным и загадочным.

При желании можно выбрать естественную укладку, но видоизменить ее благодаря утюжку или бигуди. Вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, представительница прекрасного пола должна чувствовать себя уверенной на торжественном выпускном вечере.

yandex_ad_2 Секреты правильного подбора прически под платье

В 2018 году рекомендуют выбирать прическу на средние волосы на выпускной в 9 классе с учетом особенностей выпускного платья. От этого во многом зависит, насколько притягательным все-таки получится создаваемый образ.

Девушки, которые выбирают платья-бюстье, могут оставить распущенные локоны или выпрямленные волосы. При желании можно создать высокую прическу. Достойным выбором также будет высокий хвост, плетения на основе кос.

Многие девушки выбирают платья фасона «рыбий хвост» и модели со шлейфами. Предполагается, что укладка должна быть строгой. Например, можно сделать прическу ракушку или бабетту.

Выпускницы часто выбирают наряды на тонких бретелях и с пышной юбкой. В этом случае можно крупно завить волосы и оставить их распущенными.

Девушки, которые выбирают платья в греческом стиле, должны идеально подчеркнуть свой образ. Именно поэтому рекомендуется сделать легкий пучок, выбрав резинку со стразами. К тому же укладку можно украсить кудряшками.

Шифоновые наряды идеально сочетаются с греческой косой, локонами и укладкой, основанной на принципах асимметрии.

Каждая выпускница 9 класса вправе создать именно тот модный образ, который на все 100% подходит именно ей. От этого во многом зависит уверенность на выпускном вечере.

Варианты стильных причесок

В 2018 году выпускницы 9 класса могут создавать самые разнообразные прически. При этом некоторые укладки заслуживают особого внимания.

Французские косы

Такие косы смотрятся аккуратно и оригинально. Принцип плетения является классическим, но при этом используются более широкие пряди.

На волосы наносят спрей для увлажнения. В результате пряди должны быть послушными. Затем волосы тщательно расчесывают.

На следующем этапе волосы разделяют пробором на две одинаковые части.

Косу начинают плести от макушки, постепенно двигаясь к затылку. Прическу заканчивают обычным плетением.

Косу закрепляют резинкой для волос. Кончик прячут в волосах, фиксируют лаком.

Прическу украшают красивой заколкой, цветком или лентами.

Такая оригинальная коса — это достойный вариант прически для выпускниц 9 класса.

Элегантная прическа с начесом

В 2018 году также популярны торжественные прически с начесом. Крайне важно знать, как создавать такие прически.

Изначально волосы разделяют на 2 части на уровне затылка. Верхнюю часть временно закрепляют заколкой. Из нижней части делают хвост.

Теперь начесывают верхнюю часть хвоста, сбрызгивают лаком.

Волосы закручивают вокруг начеса для создания ровного пучка.

Созданный пучок обматывают небольшой прядью.

Затем от верхней части волос берут прядь и вплетают ее в косу.

Теперь начесывают верхние волосы и аккуратно укладывают их до пучка.

Косу осторожно вытаскивают и укладывают вокруг головы. Кончики прячут под верхней частью волос.

Остальную часть волос скручивают в жгут, оборачивают вокруг пучка и закрепляют заколкой-невидимкой.

Прическу закрепляют лаком.

Такая элегантная прическа на основе ретро стиля также заслуживает особого внимания.

Особенности плетения косы «водопад»

Такую укладку можно создать легко и очень быстро.

От виска отделяют небольшую прядь волос средней длины, расположенную горизонтально.

Теперь плетут обычный колосок, но отпускают нижнюю прядь.

Двигаются по направлению к другому виску, выполняя плетение.

Оставшийся кончик волос закрепляют заколкой.

Такое плетение выглядит элегантно, изысканно и подходит выпускницам 9 класса.

Девушки вправе выбрать стильные и подходящие для себя прически на средние волосы на выпускной 9 класса, ведь в 2018 году разнообразие укладок приятно удивляет.