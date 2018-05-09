Натуральные масла для преображения волос 

Растительные масла еще в древности считались особыми помощниками в уходе за собой. В настоящее время это правило красоты совершенно не утратило свою актуальность. Они полезны, богаты на ценнейшие микроэлементы, имеют приятный запах и являются довольно доступными. Представительницы прекрасного пола часто отдают предпочтение именно уходам с использованием масел. МедикФорум выяснил все об использовании масел.
Чем полезны масла?
Органические масла помогают в решении разнообразных проблем с волосами, однако необходимо правильно их выбирать в зависимости от желаемого результата. Практически любая женщина хотела бы иметь здоровые длинные волосы. Для достижения этой цели можно отдать предпочтение маслам, эффективным для роста волос. В настоящее время очень широко применяется масло черного тмина, пришедшее из восточных стран. Средство богато на жирные кислоты, воздействующие на рост волос. Масло тмина отлично справляется с проблемой выпадения волос, снижает сальность, усиливает естественный блеск. Одним из лучших считается касторовое масло. Данное средство заметно оживляет процесс роста волос, питает кожу и наполняет ее необходимыми веществами. После постоянного применения волосы преображаются на глазах — выглядят плотными и блестящими. Масло также часто применяется в уходе за ресницами и бровями. Восстановление поврежденных волос — проблема, с которой сталкивается огромное количество женщин. Для ее решения нужно лишь грамотно подобрать органические масла.
Какие масла помогут волосам
Поистине драгоценным средством для поврежденных волос принято считать масло аргании. Дерево с ценными свойствами встречается лишь в Марокко, что обуславливает дорогую стоимость этого редкого продукта. Прекрасным гостинцем из африканской страны станет бутылочка арганового масла. Однако следует упомянуть, что его очень часто подделывают. Данное средство богато на полезные жиры, которые благотворно влияют на процессы восстановления усталых, тусклых и безжизненных волос. В настоящее время огромное количество девушек отдают предпочтение маслу кокоса. Оно также благотворно влияет на красоту и здоровье волос и имеет приятный запах. Благодаря ценным микроэлементам кокосовое масло чудесно питает волосы, дарит им мягкость, успокаивает кожу головы. Средство обладает солнцезащитными свойствами — им можно увлажнить волосы перед принятием солнечных процедур. Оливковое масло — всем известное, многогранное косметическое и лечебное средство, справляющееся с множеством проблем. Средство отлично подойдет и для ухода за волосами. Оно укрепляет корни, смягчает волосы и насыщает их ценными микроэлементами. После регулярного использования они становятся крепкими и сильными и ухоженными. Немаловажно, что масло оливы имеет термозащитные свойства, оберегая волосы в процессе горячих укладок. Ранее парикмахеры рассказали, как увеличить густоту шевелюры.