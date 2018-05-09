Массаж при облысении: как проводить и чем это поможет

На Земле 6 млн человек. И все мы разные. У нас разный вес, рост, цвет кожи, глаз, разные руки и ноги и, конечно, волосы. Все это делает каждого из нас индивидуальным, особенным, отличным от других. Вряд ли так легко найти в мире двух людей с абсолютно идентичными волосами. МедикФорум выяснил все о состоянии волос и уходе за ними.

Если выпадают волосы

Мы делаем разные прически и стрижки, укладки и завивки. Ухаживаем за своими волосами, чтобы сохранить их сильными, красивыми и послушными. Однако практически каждый из нас сталкивался ни с одной с проблемой. И одна из самых неприятных из них — проблема выпадения волос. Вот тут в ход идет все, что угодно, лишь бы сохранить свою шевелюру: от бабушкиных рецептов до дорогостоящих процедур в салонах и клиниках. У некоторых людей выпадение волос перерастает из проблемы в настоящую катастрофу — облысение. И тут уже и руки опускаются и отчаяние завладевает и без того несчастной головой. Методы и средства борьбы с облысением начинали разрабатывать еще в древности. Наши предки использовали травы и их отвары. Сейчас нам предлагается множество лекарственных препаратов, пересадка волос, гормональная терапия, БАДы, криомассаж и массаж электрощеткой. Какой бы способ вы ни выбрали, нужно позаботиться о хорошем кровообращении кожи головы, иначе все старания окажутся напрасными. В домашних условиях прекрасно подойдет массаж, предназначенный именно для этого вида заболевания. Он совсем несложный и сделать его не составит большого труда. При регулярном массаже результат не заставит себя ждать.

Техника массажа

1. Разглаживание. Нужно поглаживать кожу головы обеими руками (попеременно ладонями и пальцами, как граблями) от лобной части к затылочной и от теменной части к участкам за ушами и височным долям. 2. Растирание. Расставленные пальцы круговыми движениями растирают всю поверхность головы. Можно включить в массаж уши. 3. Повторите пункт 1 только ладонями. 4. Легкое сдавливание. Необходимо ладонями обхватить голову, как тисками, и легонько сжать. Не переусердствуйте. 5. Повторите пункт 1 только ладонями. 6. Постукивание. Легонько постукивайте по поверхности головы подушечками пальцев. 7. Повторите пункт 1 только ладонями. 8. Создайте прерывистую вибрацию в виде пунктирования, чередуя указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец. 9. Повторите пункт 1 в обратном направлении тыльной стороной ладоней. 10. Как бы слегка потяните ладонями кожу головы в направлении ото лба к затылку, а затем наоборот, включая боковые части. Можно расширить массажируемые участки и после массажа волосистой части головы включить шею, надплечья. Массаж должен занять около 10 минут.

Польза массажа

Так же, при наличии волос, рекомендуется расчесываться массажной щеткой в положении лежа. Желательно, чтобы голова свешивалась с кровати (кушетки) вниз. Это вызовет дополнительный приток крови к поверхности кожи головы. К тому же результату приводит регулярный вакуумный массаж верхней части головы. Как известно, чтобы улучшить состояние отдельного участка тела, мало заниматься только этим участком, необходимо все тело привести в равновесие. Поэтому рекомендуем параллельно с массажем головы делать и общий массаж тела хотя бы 2-3 раза в неделю. Так же сыграет положительную роль и гидромассаж, посещение сауны и хороший сон. Все вместе не только улучшит ваше общее самочувствие, но и будет способствовать улучшению кровообращения в проблемных местах (в данном случае это касается кожи головы). Используя массаж в дополнение к любому из видов лечения, можно многократно увеличить эффект и получить прекрасные результаты. Ранее сообщалось, что массаж поможет омолодить лицо.