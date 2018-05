Тест-клуб Beautyhack: 9 лаков для волос сильной фиксации (для летних вечеринок)

С делать модные кудри серферши, танцевать всю ночь и отправиться на завтрак с идеальной укладкой. Миссия выполнима! Редакция BeautyHack протестировала лучшие стойкие лаки для волос — читайте и выбирайте свой.

Спрей для финишной фиксации Awapuhi WIld Ginger Finishing Spray, Paul Mitchell

Тестировала редактор BeautyHack Диляра Теляшева

Упаковка — эстетическое удовольствие. Черная, с матовым покрытием и белым миниатюрным гиацинтом. Название Wild Ginger («Дикий имбирь») — как из сказок про Робина Гуда.

Протестировала перед субботней вечеринкой. Мне нравится моя естественная текстура волос, но в дождливые дни эти воздушные кудри выпрямляются, остается пушковый ореол на макушке. Попробовала закрепить мой природный объем: распылила две дозы спрея у корней волос (тубу держала на расстоянии 20-30 сантиметров, по инструкции). Аромат — смесь пряного имбиря и запаха дождливого леса (свежий, растительный, расслабляющий). Хотела прикоснуться к волосам, чтобы рассказать вам про покрытие лака, но не почувствовала изменений — волосы казались мягче, чем были, никакой «лаковой корки» не осталось.

Мне стало интересно, чем вызван такой легкий эффект, — изучила этикетку. В составе Awapuhi WIld Ginger Finishing Spray есть увлажняющий растительный экстракт авапуи. Он ухаживает за волосами, пока ваша укладка держится. Пользу этого гавайского цветка для волос, кстати, сам сэр Пол Митчелл и открыл!

Лак со своей задачей справился — сохранил мою структуру волос даже после прогулки по мосту под моросящим дождем.

Лак с сильной фиксацией Lock it, X-strong Spray, Londa

Тестировала редактор BeautyHack Диляра Теляшева:

Первое, что вам нужно знать, — этот лак смывается без шампуня! Достаточно ополоснуть волосы теплой водой и высушить махровым полотенцем.

Я предложила Lock it, X-strong Spray своей маме — она нанесла его перед танцевальным балом. Распыляла средство на расстоянии 30 сантиметров от поверхности волос, нажала на дозатор два раза.

Первые впечатления были от ее бальной пары — моего папы. Он отметил, что впервые не чувствует стойкого аромата лака на маминых волосах перед выступлением.

Мама подчеркнула, что лак не оставил на волосах блеска, — этот эффект она и хотела получить, чтобы выглядеть максимально естественно.

Lock it, X-strong Spray выдержал румбу, сальсу и танго, при этом мамины кудри казались «живыми» и подвижными — просто моментально возвращались на свои места после поворотов и прочих «па».

Спрей Intense Hold Hairspray Frizz Ease, John Frieda

Тестировала старший редактор BeautyHack Карина Андреева

Мой вариант для дождливого мая в Москве

Я берегу волосы — не сушу их феном и два раза в неделю увлажняю масками (любимые — маска-шапочка double dare и вся коллекция Sorry For My Skin).

К лаку у меня два критерия: 1) он должен слегка выравнивать поверхность волос, чтобы они выглядели ухоженными и гладкими; 2) должен мастерски фиксировать локоны, если я собираюсь на особенный вечер.

Intense Hold Hairspray с моими задачами справляется: распыляю его на расстоянии 20 сантиметров от головы, прохожусь по всей длине волос (они у меня достигают уровня бедер). За месяц я истратила только четверть объема тубы — чтобы зафиксировать любую прическу, нужно совсем немного средства. Лак ложится не вуалью, а мелкой «росой» — не пугайтесь этого эффекта, капельки равномерно и быстро распределяются по всем волосам.

На упаковке бренд выделяет увлажняющие свойства лака, но я не заметила новой мягкости волос — просто чувствую себя комфортно и забываю про то, что нанесла лак.

Лак с сильной фиксацией Hard Head Bed Head, TIGI

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина:

Я не люблю средства для волос с выразительными ароматами, но лак Hard Head мне понравился — пахнет как йогуртовое парфе без сахара! Натурально и свежо. Решила сделать модные французские косички от самых корней волос, закрепила их этим лаком и осталась довольна.

У меня чувствительная кожа головы — реагирует на химические вещества и быстро раздражается. Лак Hard Head она не почувствовала — я не заметила никаких неприятных признаков. Прикоснулась к волосам, чтобы оценить покрытие средства: на ощупь волосы кажутся слегка влажными (как после маски с глиняными компонентами, такие есть у Comfort Zone), но не склеенными.

Пушковый волос лак сгладил на весь день — я чувствовала себя Эмили Ратаковски с салонными косичками на фотографиях с Coachella.

На второй день я не стала расплетать прическу — все пряди остались на своих местах и волосы выглядели чистыми. Распылила немного лака на кончики, чтобы придать им гладкий вид, и пошла на работу (жаль, что не на Coachella).

Спрей Hard Fix Plus, k.style, LAKME

Тестировала редактор BeautyHack Ольга Кулыгина

Я совсем забыла про выпускной в университете и вспомнила о том, что он через три часа, когда брала интервью на другом конце города (спасибо случаю за то, что я оказалась в платье). Примчалась в редакцию, где чудом оказалась конусная плойка, накрутила легкие волны и закрепила их первым спреем, попавшимся под руку, — им оказался Hard Fix Plus. На минуту задержалась в офисе из-за приятного аромата — влажной коры березы и чабреца. Волосы Hard Fix Plus не склеил, слегка «сжал» кудри, но этот эффект прошел через 15 минут.

Лак я оценила, когда мы с однокурсниками отправились завтракать в семь утра. В приглушенном освещении «Симачева» подруги начали меня фотографировать — удивлялись тому, как удачно лежат мои локоны после всего выпускного (с танцами, песнями и радостными переживаниями).

Рекомендую Hard Fix Plus девушкам с длинными волосами — боюсь, что для коротких волос объем, который дает этот стойкий лак, может оказаться чрезмерным (вам подойдет средний уровень фиксации).

Сухой лак для волос сильной фиксации Express Dry Stay Strong, Paul Mitchell

Тестировала ассистент редакции Анастасия Сперанская

Словосочетанию «сухой лак» я не придала значения — просто распылила средство по всей длине волос. Вместо мощной струи, которую давали мне обычные лаки, Express Dry Stay Strong дал тончайшую дымку. Почему это важно? Эффекта «суперклея» точно не будет.

С фиксацией легкая новинка Paul Mitchell справляется — лак закрепил небрежные волны так, что эффект продлился на второй день. Второй тест: собрала волосы в гладкий пучок и сбрызнула средством. Работает! Получается салонный эффект, пушистые короткие волосы у корней приглаживаются и становятся незаметными.

Прием для девушек с тонкими и пушистыми волосами: распылите лак по всей длине (советую держать тубу на расстоянии 20 см) и аккуратно расчешите волосы. Их текстура становится плотнее, а вид — объемнее. В составе Express Dry Stay Strong есть лечебный пантенол — он отвечает за здоровый вид ваших волос. Блокаторы ультрафиолетового излучения защитят ваши укладки от солнца на летних музыкальных фестивалях.

Эко-лак Lisynet Eco hairspray от Lisap

Тестировала стажер BeautyHack Дарья Миронова

Итальянский бренд Lisap решила попробовать из-за слова Eco на тубе (с удовольствием «попадаюсь» на эти маркетинговые «крючки»). Внимательно исследовала состав — экологичным его не назовешь. Химические фиксаторы, консерванты и компоненты для гладкого блеска. Оказалось, что это «лак натуральной фиксации», — на что и указывало слово Eco. Из приятного — в Lisynet Eco есть питательное масло жожоба и аптечный пантенол. Эти компоненты защищают волосы от агрессивного воздействия химических средств.

Наносится необычно. Распыляется не дозами, а только когда вы давите на кнопку. «Переборщить» с этим лаком не получится. У Lisynet Eco hairspray приятный салонный аромат. Он быстро выветривается и не «спорит» с вашим парфюмом. Фиксация, наоборот, остается на два дня.

Я закрепила лаком стандартный пучок и отправилась на учебу. Прическа выглядела естественно и аккуратно — как будто я ничего не использовала, просто родилась с гладкими и послушными волосами. Через три часа пары закончились, и сосед по парте пригласил меня прогуляться за зеленым латте. Я не смогла отказать — пришлось переделывать прическу на более романтичную. Убрала резинку и слегка расчесала волосы. Они нежно легли на плечи. По всей длине волос был заметен гладкий, здоровый блеск. Форма естественных локонов держалась до следующего мытья головы. Заметила, что волосы стали мягче на ощупь, — спасибо маслу жожоба.

Спрей с сильной фиксацией Shaper Fierce, Sebastian

Тестировала редактор BeautyHack Ольга Кулыгина

Я занималась балетом почти всю жизнь, училась в балетной академии и постоянно выступала — гладкий пучок на моей голове был каждый день. Запах стойкого лака у меня ассоциируется с волнением и склеенными прядями, которые так сложно «вычесать».

К Shaper Fierce я сначала присматривалась, потом — распылила его в воздухе и увидела приятное влажное облако, будто из росы. Показала эффект своей маме, и она охотно протестировала средство за меня.

После первого дня теста мама назвала этот лак «волшебной палочкой». Первое, что она отметила, — действительно нейтральный запах (настоящая редкость среди стойких лаков). Второе — Shaper Fierce ложится на волосы тем же невесомым облаком, которое создает в воздухе. Вы не чувствуете «клейкости» и «эффекта парика». На стойкость это не влияет — лак хорошо держит объем и форму на второй день.

Маму удивило то, что лак совсем не оставляет следов — даже если держать тубу близко к волосам. Все, что вы видите, — легкий естественный блеск, как после уходовой процедуры в салоне.

Лак Niospray Stronghold, Nioxin

Тестировала фотограф BeautyHack Ася Забавская

В нашей семье есть один фанат лаков — моя мама. Она перепробовала разные бренды — от люксовых и экологичных до аптечных и демократичных. Доверяю ее вердикту на все сто процентов и даю ей слово:

«Моя бьюти-рутина для волос никогда не менялась: моя голову с утра, сушу волосы полотенцем, завтракаю, накручиваю их на конусную плойку и закрепляю лаком. Именно лак диктовал этот ежедневный «марафон» — когда я пыталась закрепить волосы на второй день после мытья, они становились склеенными и неприятными.

Когда Ася предложила мне Nioxin, я решилась на тест и нанесла его на «вчерашние» волосы. Средство распыляется аккуратно, слой такой тонкий, что вы можете регулировать количество лака на голове до каждой капельки. Удивительно, но волосы не становятся клейкими, хотя фиксация — как у безжалостных первых лаков из союзных времен.

На тубе написано, что лак должен визуально уплотнить волосы, но я этого эффекта не разглядела. Дочь уверяет меня, что волосы действительно выглядят гуще, возможно, я просто жду большего!»

Текст: Диляра Теляшева