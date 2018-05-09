Прически для длинных волос: быстро и эффектно

Иметь длинные роскошные волосы — это богатство для любой девушки. Но не всегда удобно ходить с распущенными волосами и умение собрать их в красивую прическу может сделать ваш образ более привлекательным. В своей статье МедикФорум собрал самые красивые прически для длинных волос, которые вы можете испробовать на себе.

Какие прически можно делать на длинных волосах?

Часто у нас не хватает времени на уход за волосами и на то, чтобы делать различные красивые прически на наши длинные волосы. И мы просто оставляем их распущенными, либо собираем каждый день в привычную и самую быструю для нас прическу. А многие женщины меняют свои красивые волосы на короткую стрижку, чтобы было меньше хлопот с прической. Но ведь это не самый удачный выход из ситуации. Длинные волосы на все времена были главным украшением девушки, а лучше, если волосы будут еще здоровыми и ухоженными. Необязательно уделять прическе много времени, можно выбрать более простые варианты на каждый день. Например, обычная косичка, хвост или пучок. А если немного потрудиться, то можно скомбинировать хвост и косичку в одну прическу, либо заплести более сложный вид косы. Сегодня я расскажу, как можно сделать самые красивые прически для длинных волос, в основе которых лежит пучок. С такой красотой на голове вы непременно станете самой привлекательной и притянете к себе взгляды многих мужчин вокруг.

Прическа 1.

Зачешите небольшую часть волос вперед (или челку, если она у вас есть), теперь необходимо из них заплести косичку, начиная от одного виска к другому, в виде ободка. Начинайте плести косичку из трех прядей в самом начале и постепенно добавляйте к каждой следующие пряди волос и так до конца. Все остальные волосы собрать в пучок на затылке, добавляя к ним конец нашей косички и закрепить пучок шпильками. Прическу можно украсить красивой заколкой в виде цветка.

Прическа 2.

Соберите все волосы в хвост на макушке маленькой резинкой. Отделите небольшую прядь волос, лучше из нижних прядей, которые ближе к затылку и заплетите из нее длинную косичку, конец закрепите маленькой резинкой. Из оставшихся волос сделайте пучок вокруг резинки и закрепите шпильками, а косичку потом закрепите вокруг этого пучка. Конец косички спрячьте в прическу, чтобы его не было видно.

Прическа 3.

Соберите все волосы в хвост и закрепите резинкой. Хвост должен располагаться очень высоко. Теперь оставьте небольшую прядь волос из передних волос хвоста, а из остальных сделайте начес на всю длину прядей. Теперь начесанные волосы соберите в пучок, закрепляя шпильками, только не затягивайте их сильно, чтобы сохранился объем. Далее отложенными впереди прядями аккуратно закройте пучок из начесанных волос и закрепите концы, спрятав их в пучок, чтобы не было видно. Прическу украсьте красивой заколкой. Если у вас есть челка, то красиво уложите ее с помощью фена и результат закрепите лаком для волос. Такие несложные прически подойдут, как для будних дней, так и для самых торжественных мероприятий. Стоит вам надеть шикарное платье и украсить прическу красивым аксессуаром, так она сразу будет смотреться иначе. Главное не лениться уделять нашим длинным красивым волосам немного времени, и тогда они будут придавать нам женственность, нежность и изящество и вы станете самой красивой! Ранее парикмахеры рассказали про прически для средних волос.