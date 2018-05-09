Как сделать квадратные ногти

Вообще-то, выбор формы ногтей зависит от многих факторов, таких как кутикулы пальцев, от выбранного рисунка, длины и формы ногтей. Мода в этом вопросе — просто рулит. Сейчас большой популярностью у женщин стали пользоваться квадратные ногти. МедикФорум выяснил, как их сделать.

Почему стоит выбирать квадратную форму ногтей?

Практически на любых пальцах будут привлекательно смотреться ногти квадратной формы. Например, длинные тонкие пальцы с такой формой ногтей будут смотреться немного короче., так как же правильно сделать квадратные ногти? Ногти квадратной формы можно как самой женщине сделать, так и обратиться в салон к профессионалу. К такому типу ногтей подойдёт абсолютно любой лак с различными оттенками, такими как синий, фиолетовый, оранжевый, зеленый или даже чёрный. Квадратные ногти отлично украсит цвет металлик, различные замысловатые рисунки и ли блестки. Они могут быть и длинными, и короткими. Перед тем, как приступать к маникюру, следует хорошенько изучить свои руки. Идеальные руки в природе редко могут встретиться. Обычно наблюдается несимметричность пальцев. Например, ногти или выпуклые или плоские, суставы не всегда ровные, а немного изогнутые, да и кутикула на всех пальцах разная. На ногтях квадрат должен представлять собой ровную линию, которая идет параллельно основанию ногтя. При выполнении маникюра следует сделать так, чтобы линии были параллельными у указательного, среднего и безымянного пальцев. Абсолютное совершенство может и не получиться, но это не страшно. Руки человека постоянно находятся в движении, жестикуляциях, поэтому не будет видно небольшой асимметрии.

С чего начинать?

Если на ногтях присутствует старый лак, то его нужно снять ацетоном, а пластину обезжирить. Затем распарить и удалить кутикулу с помощью специальной лопаточки, которая находится в маникюрном наборе. Околоногтевая лунка должна быть также квадратной формы с обозначенными уголками. На ногти наносят защитную базу и дают ей просохнуть. После этого ногти покрывают лаком тёмного цвета. Лак не должен касаться краев ногтей, с каждой боковой стороны по 1 мм. По ногтю должны проходить ровненькие параллельные линии, которые будут служить ориентиром в придаваемой форме. Подождать, пока лак просохнет полностью. С помощью крупнозернистой пилочки обрабатывают ногти, оставляя их нужной длины. Если у женщины ногти часто расслаиваются, то тогда ногти следует подпиливать строго в одном направлении. Пилочку нельзя наклонять, так как не получится у ногтя квадратная форма. Квадратная форма не слишком украсит ногти в виде трапеции, так как в этом случае ногтевая пластина укоротится, а пальцы станут шире. У кого ногти часто ломаются, хрупкие, им также не подходит квадратная форма ногтей. Маникюр будет постоянно портиться из-за обламывания уголков. Хотя у такого квадрата стоит кончики сделать немного смягченными. Ранее эксперты рассказали, что делать со слабыми ногтями.