Санта Димопулос кардинально сменила прическу и стала копией Ким Кардашьян

Экс-участница группа «ВИА Гра» и Queens Санта уже много лет верна одному шоколадному цвету волос. Шикарные длинные локоны гармонично смотрятся с загорелой кожей красотки. Но никогда не поздно попробовать что-то новое. Несколько часов назад Димопулос опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена с белым цветом волос и каре.

— написала Санта.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Судя по подписи, на кардинальные измнения Санта пока не решилась. И это хорошо, потому что мнения ее фолловеров разделились. Одни считают, что новый цвет идет певице, другие же увидели в Санте копию Ким Кардашьян . И веде девушки действительно похожи как две капли!

А как тебе такой образ Санты?

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Фото:Instagram