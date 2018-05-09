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Санта Димопулос кардинально сменила прическу и стала копией Ким Кардашьян
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Санта Димопулос кардинально сменила прическу и стала копией Ким Кардашьян 

WMJ.ru 9 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Экс-участница группа «ВИА Гра» и Queens Санта уже много лет верна одному шоколадному цвету волос. Шикарные длинные локоны гармонично смотрятся с загорелой кожей красотки. Но никогда не поздно попробовать что-то новое. Несколько часов назад Димопулос опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена с белым цветом волос и каре.
— написала Санта.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Судя по подписи, на кардинальные измнения Санта пока не решилась. И это хорошо, потому что мнения ее фолловеров разделились. Одни считают, что новый цвет идет певице, другие же увидели в Санте копию Ким Кардашьян. И веде девушки действительно похожи как две капли!
А как тебе такой образ Санты?
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Фото:Instagram
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