Как достичь безупречных ресниц

Беспокоитесь о том, что ваши ресницы тонкие и не густые? Спешим обрадовать — вы не одиноки. По статистике тушь — это самая продаваемая косметическая вещь во всем мире. Почти хоть раз в жизни задавались вопросами: почему мои ресницы не такие густые, не такие длинные, не такие эффектные? Почему в рекламах туши ресницы всегда красивее, чем в реальности? На самом деле существует очень много причин, от которых зависит состояние наших ресниц. Генетика, возраст, неправильное питание, глазные инфекции, экология и даже гормональные изменения в организме являются причинами формирования наших ресниц.

Но не все так плохо, как кажется с первого взгляда. Существует масса способов придать ресницам более благородный вид. Самое первое, что можно сделать с тонкими ресницами — начать регулярно ухаживать за ними. Существует несколько проверенных способов:

Касторовое масло — мощное фолликулостимулирующее и питательное касторовое масло поможет вам сделать ресницы блестящими и объемными. Используйте чистую щеточку или ватный тампон для нанесения касторового масла на ресницы перед сном. Также можно добавить несколько капель масла витамина Е. Оставляйте ресницы в масле на ночь, а утром смывайте теплой водой. Курс — 2-3 месяца.

Оливковое масло является известнейшим природным средством для увеличения роста волос и ресниц. Это масло богато витамином Е и олеиновой кислотой, которые питают и добавляют объем ресницам. Это масло также делает ресницы более темными. Перед тем, как лечь спать, окуните чистую старую щеточку от туши или просто ватный тампон в теплое оливковое масло, нанесите масло осторожно на ресницы, точно так же, как вы красите ресницы. Оставьте его на ночь, а утром промойте глаза теплой водой. Курс также 2-3 месяца.

Массаж век также способствует росту ресниц. Он улучшает приток крови к волосяным фолликулам, из-за этого больше питательных веществ достигает фолликулов. Это стимулирует рост волос и предотвращает истончение и поломку ресниц. Нанесите несколько капель масла, вазелина или масла ши на веки, используя кончики пальцев, массируйте круговыми движениями веки к линии ресниц. Массируйте примерно 5-7 минут два раза в день в течение нескольких месяцев. Перед тем, как массировать веки, обязательно тщательно вымойте руки.

Алоэ вера — прекрасное средство, которое может помочь вам обрести длинные густые ресницы. Оно содержит несколько витаминов и питательных веществ, которые способствуют росту ресниц. Используя чистую кисточку от туши для ресниц, нанесите гель алоэ вера на ресницы перед сном. Оставьте его на ночь, а затем промойте его теплой водой на следующее утро. В качестве альтернативы, смешайте 1 столовую ложку геля алоэ вера и масла жожоба вместе с 1 чайной ложкой ромашки.

Что касается косметических, а не ухаживающих методов, то существует еще несколько способов «оживить» ресницы Правильно подобранная тушь Говорить про то, как правильно ее подобрать можно бесконечно. Пройдя путь от luxury — сегментатушей YSL, Chanel , до модных Benefit, Mac, Too Faced и до супер-популярных Кабаре Вивьен Сабо, могу отметить, что ни одна тушь сильно меня не впечатлила. Найти себе тушь можно только путем проб и ошибок, так что идеального совета тут не подобрать.

Наращивание

Тут история очень простая. Если вы способны ходить с наращиванием — вам повезло. Некоторые наращивания смотрятся очень хорошо, тут главное не переусердствовать. Плюс, наращивание довольно неблагоприятно влияет на свои ресницы. Накладные ресницы Тут все, опять же, очень индивидуально. Все-таки привыкнуть к чему-то инородному на глазах очень сложно, но есть и такие воительницы, которые каждый день «упархивают» на работу c длинными ресничками. Будьте осторожны с клеем. Ламинирование Эффективная процедура для ленивых. Во-первых, есть реальный результат. Где-то на месяца три вы получаете свои ресницы, только лучше. Ресницы подкручиваются, наполняются кератином, становятся темнее. Ламинирование занимает примерно 2,5 часа, из которых ровно 2,5 надо сидеть с закрытыми глазами. Визажисты рекомендуют ламинирование примерно три раза в год, максимум четыре. Кёрлер Кёрлер — средство, которое незаслуженно забыто среди обладательниц неудовлетворительных ресниц. Хорошим кёрлером можно не портить ресницы, при этом подкручивая их как хочется. Тут главное — сноровка.

Пробуйте новые способы оживить ваши ресницы, но не забывайте про то, что сначала нужно проверить чувствительность (и нет ли аллергических реакций) на тот или иной продукт!

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