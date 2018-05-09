Как ни крути: 5 способов завить локоны, с которыми справится даже неумеха

Как ни крути, а кудри будут в моде всегда. Но чтобы создать красивые локоны, а не превратиться в подобие молодого барашка, стоит запастись терпением, подходящими инструментами и небольшим количеством времени.

Мы узнали у профессионала, какие локоны будут в моде этим летом, и получили пошаговую инструкцию их «приготовления». 1. Нравится смелый и романтичный образ в стиле «королева родео», как на показе у Нины Ричи? Тогда смело повторяй: возьми утюжок и крути пряди в разных направлениях. Утюжок при этом важно держать вертикально, по направлению вниз. Когда все пряди будут завиты, нанеси на макушку немного средства для создания объема.

2. Любишь кудри, но при мысли об утюжках опускаются руки? Тоже не проблема. Раздели волосы на секции (имей в виду, чем тоньше прядь, тем круче получится завиток, поэтому оптимально 5−6 секций), закрути слегка влажные волосы в пучки, зафиксируй резинкой, и уже через несколько часов ты получишь классные кудри! Единственное, такой вариант не подойдет обладательницам длинных и густых волос — локон просто не будет держаться.

3. Голливудский прием для тех, кому нужно все, сразу и «побыстрее, пожалуйста». Сделай высокий хвост, раздели его на две или три секции (в зависимости от густоты волос), а затем накрути каждую из них по отдельности. Распусти хвост, слегка «взбей» волосы руками, и — вуаля — укладка готова!

4. Конечно, нельзя не пройти мимо ангелов Victoria`s Secret, чьи кудри уже давно стали культовыми. Повторить такую укладку достаточно просто: накрути волосы в хаотичном порядке на плойку, но учти, чем она больше в диаметре, тем более изящно и расслабленно будут смотреться кудри.

5. И, наконец, способ для тех, кто живет в режиме хронического цейтнота! Никаких утюжков и щипцов, вместо них … обычная повязка на голову. Действия таковы: надеваем повязку на голову, делим волосы на две секции, скручиваем в жгуты, аккуратно продеваем волосы через повязку (движение придется повторить два -три раза, в зависимости от длины волос) и ложимся спать. Утром аккуратно вынимаем волосы и наслаждаемся прекрасными локонами а-ля натюрель.