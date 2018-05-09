Педофила по фотороботу разыскивают в Иркутской области 

В Ангарске (Иркутская область) ищут молодого человека, который изнасиловал в подъезде жилого дома 11‐летнюю школьницу. Фоторобот и подробное описание подозреваемого преступника разместили на официальном сайте СУ СК по региону.
Разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые, подбородок острый, кожа лица смуглая. Был одет: кофта белая с темными полосами, одна из полос голубого цвета, брюки бежевого цвета
СУ СК по Иркутской области.
Инцидент произошел 3 мая. Следователи ведут расследование и просят горожан помочь в поиске злоумышленника.
14 лет колонии получил пенсионер в Нижегородской области, изнасиловавший двух соседских девочек.