Педофила по фотороботу разыскивают в Иркутской области

Ангарске ( Иркутская область ) ищут молодого человека, который изнасиловал в подъезде жилого дома 11‐летнюю школьницу. Фоторобот и подробное описание подозреваемого преступника разместили на официальном сайте СУ СК по региону.

Разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые, подбородок острый, кожа лица смуглая. Был одет: кофта белая с темными полосами, одна из полос голубого цвета, брюки бежевого цвета

СУ СК по Иркутской области.

Инцидент произошел 3 мая. Следователи ведут расследование и просят горожан помочь в поиске злоумышленника.