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Педофила по фотороботу разыскивают в Иркутской области
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Педофила по фотороботу разыскивают в Иркутской области 

360tv.ru 9 мая 2018
Фото: 360tv.ru
В Ангарске (Иркутская область) ищут молодого человека, который изнасиловал в подъезде жилого дома 11‐летнюю школьницу. Фоторобот и подробное описание подозреваемого преступника разместили на официальном сайте СУ СК по региону.
Разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые, подбородок острый, кожа лица смуглая. Был одет: кофта белая с темными полосами, одна из полос голубого цвета, брюки бежевого цвета
СУ СК по Иркутской области.
Инцидент произошел 3 мая. Следователи ведут расследование и просят горожан помочь в поиске злоумышленника.
14 лет колонии получил пенсионер в Нижегородской области, изнасиловавший двух соседских девочек.
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