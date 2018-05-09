Синие smoky eyes, фиолетовая помада, химзавивка и другие тренды 90-х, которые снова в моде 

Ультрафиолет Фиолетовая или коричневая помада — верное оружие королевы драмы — идеальный вариант для любителей смелых экспериментов. Как известно, темные цвета уменьшают все, что окажется на их пути, поэтому советуем использовать их только счастливым обладательницам пухлых губ. Избитая ярко-красная помада уже давно стала мэйнстримом, а вот фиолетовый и кирпичный цвета от этого еще далеки. Они смотрятся столь же эффектно, но требуют идеального тона, иначе рискуешь подчеркнуть синяки под глазами, выступающие венки и покраснения и вместо сногсшибательного образа получишь несвежий и уставший вид. Цвет настроения синий Из всего многообразия холодных оттенков на пьедестале «синий иней» — морозный оттенок с металлическим подтоном. Причем используют его весьма щедро — в тренде гранжевые смоки до бровей. Сначала на верхнее и под нижнее веко наносят подложку — мерцающий серый цвет — и растушевывают к вискам и переносице. Финальный штрих — их величество синие тени. Образ из-за своей эпатажности не подходит для повседневного макияжа, а вот синие стрелки достаточно умеренный вариант, который будет вполне уместен на улицах летнего города. Романтичный образ Девушки конца прошлого века умели без лишних усилий создать красоту у себя на голове. Косой пробор, цветовые блики и растрепанные волосы — стилисты взяли все это на вооружение. Идеальные голливудские локоны, ниспадающие на плечи, из середины прошлого века надоели. А растрепанные волны, словно ты на ночь заплетала косички, придадут твоему образу немного буйного шика. Если добавить к этому взлохмаченную челку, рваные пряди или начес, которые будут зафиксированы нарочито крупными заколками, то получится амплуа в стиле «Курт жив»! Наши дни Если хочешь воплотить образ тех лет, то не нужно копировать его в точности. Лучше адаптируй все то, про что мы тебе рассказали, под современные реалии и смело неси беззаботное настроение, эпатаж и свежесть одного из самых противоречивых десятилетий в массы. Для пущего антуража можешь посмотреть «Беверли-Хиллз 90210» и «Друзей» — культовые сериалы того времени, которые можно с удовольствием пересматривать даже сейчас, а ведь прошло более 20 лет! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Гавриленко Фото: Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram