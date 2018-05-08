Как сохранить педикюр надолго

Ах, красивые ухоженные ножки, розовые нежные пяточки, милые пальчики с изящной формой ногтей. Так чего же стоит нам, женщинам, красота и здоровье наших ног? МедикФорум выяснил, как ухаживать за ногами.

Как ухаживать за ногами?

Итак, есть проблема — мозоли, натоптыши, волдыри, искривленные пальцы, образование ороговевших «подошв» и, не дай Бог, трещины и неприятный запах, всевозможные грибковые заболевания. Профессионалы единодушны — в первую очередь строгая, ежедневная гигиена ног. Начать уход за ногами также стоит с удобной, не стесняющей, не натирающей ногу обуви. Тесная обувь с большим каблуком и тугим ремешком мешает правильному кровообращению ног и приводит к образованию натоптышей, а слишком узкая обувь может деформировать стопу. Ваши ноги не должны потеть и уставать. Никогда не носите чужую обувь, не пользуйтесь чужими носками и полотенцем. Кстати, неприятный запах ног может быть как следствием обуви, которая не дает ногам дышать, так и грибковой инфекции. Грибковые инфекции успешно лечатся множеством анти-грибковых мазей, но обязательно надо посоветоваться с врачом.

Советы для проведения педикюра

Во-вторых, грамотный косметический уход. Он проходит в три этапа. Этап первый — размягчающие ванночки с солью или лимоном, или специальный крем. Для натоптышей используются средства с салициловой кислотой, которые наносят на поврежденное место, заклеивают пластырем и оставляют на ночь. Этап второй — удаление ороговевшей корки и мертвой кожи с помощью скрабов, специальной терки или пемзы. Никогда не удаляйте кожу ножницами, можно порезаться и занести инфекцию. Затем нанесение мазей, бальзамов и кремов, увлажняющих и питающих кожу ступней. Рекомендуется пользоваться кремом для ног с антигрибковыми компонентами, особенно, если вы часто посещаете бассейн или спорт зал. Из народных средств: оливковое или топленое масло наносят перед сном и одевают носочки. И, главное, надо все это делать регулярно и результат вас порадует. Эти простые рецепты позволят вам реже посещать салоны красоты.

Как сохранить ноги красивыми?

Что же дальше? Вы все выполнили: купили только дорогую, удобную обувь, чему сами несказанно рады, пролечили все инфекции, ежедневно грамотно ухаживаете за ножками, используя хорошую косметику. И что же? … Да, ноги стали лучше, вы с удовольствием демонстрируете их, но ороговевшая кожа, натоптыши и мозоли растут снова. А значит надо искать проблему внутри. Восточная медицина говорит, что появление мозолей, натоптышей и «подковы» указывают на непорядок в работе организма. Организм тонкая, взаимосвязанная система. Внутренние проблемы всегда имеют внешние проявления. Например, появление ороговевшей «подковы» на пятках свидетельствует о проблемах с позвоночником, а мозоль на левом мизинце — об изменениях в сердечной мышце. Мозоль на правом мизинце — проблемы с желудком. Появление ребристости на ногтевых пластинах — не правильная работа желчного пузыря. Содержите весь свой организм в чистоте, следите за работой желудочно-кишечного тракта, не набирайте лишний вес, помните, ноги хуже всего снабжаются кровью. Надо полюбить гимнастику, особенно всевозможные вращательные движения суставов ног: тазобедренных, коленных, голеностопа и даже суставов пальцев ног, а так же упражнения на растяжку. Ведите здоровый образ жизни, ухаживайте и следите за собой, и ваши ножки будут радовать вас безупречным видом долгие годы. Ранее сообщалось о педикюре с мороженным.