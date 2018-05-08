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Как создать идеальный небрежный пучок?
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Как создать идеальный небрежный пучок? 

Harper’s Bazaar 8 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Самая крутая летняя укладка — небрежный пучок, который выглядит так, будто вы даже и не думали над ним стараться. И здесь в ход идет тот же закон, что и в случае, скажем, с естественным макияжем: чем более незамысловато он выглядит, тем сложнее его повторить. За подробными инструкциями мы обратились к стилисту студии Beauteria Екатерине Ковальчук.
Для начала необходимо создать прикорневой объем. Если у вас от природы вьющиеся или объемные волосы, сделайте легкий начес на затылочной части головы с помощью тонкой расчески. Если же волосы прямые или тонкие — воспользуйтесь гофре-утюжком для прикорневого объема.
Далее необходимо сделать легкие локоны с с помощью утюжка либо конусной плойки.
Делаем достаточно тугой хвост, закрепляем резинкой и приступаем к выбору невидимок. Проверьте, что бы они были хорошей фиксации. Если невидимки будут слабо держать пучок, он очень быстро потеряет вид и распадется.
Обладательницы густых волос круговыми движениями «наматывают» хвост вокруг резинки и вытягивают небольшие прядки волос из хвоста, чтобы сделать пучок объемнее или чтобы некоторые пряди свисали, создавая эффект небрежности. За полученный пучок беремся двумя руками и осторожно тянем волосы в стороны, чтобы он стал объемнее.
Тем, у кого не хватает объема, необходимо запастись так называемым «бубликом», сейчас такие можно найти в любом магазине с аксессуарами для волос. Продеть хвост через дырку в губке, все волосы равномерно распределить по бублику и вытащить пару локонов, чтобы они свисали.
Выпустить пару прядей у лица, сбрызнуть пучок лаком и — вуаля — все готово.
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