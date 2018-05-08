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Какие ингредиенты обязательно должны присутствовать в средствах ухода за волосами?
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Какие ингредиенты обязательно должны присутствовать в средствах ухода за волосами? 

Harper’s Bazaar 8 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
На ежегодном Фестивале Красоты в ТРЦ «Галерея» мы встретились с трихологом Анастасией Сидоровой и попросили ее рассказать все о том, на какие компоненты в составе средств стоит обращать внимание в первую очередь. Запоминаем!
«Здесь все зависит от того, о каком продукте идет речь. Окей, возьмем, например, шампуни. Сейчас очень модно использовать бессульфатные. Если честно, я не понимаю, с чем этот тренд в принципе связан. Такие шампуни ведь по большому счету показаны только детям и старикам — причем по той простой причине, что у них не так активно работают сальные железы. А вот для всех остальных присутствие сульфатов — опция прямо-таки обязательная! Потому что шампунь — это в первую очередь средство очищения. Наивно думать, что он может бороться с выпадением волос или же стимулировать их рост. Поэтому без сульфатов точно не обойтись.
Еще один важный этап ухода — пилинги. Рекомендую обращать внимание на то, чтобы в составе был комплекс кислот — салициловой, молочной, фрутовых. Ну а что касается масок, то на первом месте здесь должны стоять силиконы, фосфолипиды, протеины шелка, молочная кислота и мочевина.
Ну и напоследок еще один важный совет: не забудьте о тониках! Они почему-то всегда оказываются незаслуженно забытыми. Тоники снижают работу сальных желез, главное — чтобы в составе присутствовали травы и спирт».
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