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Мраморный маникюр — как повторить?
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Мраморный маникюр — как повторить? 

BeautyHack.ru 8 мая 2018
Фото: BeautyHack.ru
Какой лак нанести первым слоем, какие выбрать оттенки и как придать маникюру эффект двухцветного мрамора — смотрим мастер-класс ногтевого центра ОлеХаус.
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