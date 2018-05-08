Коротко и ясно: с новой прической Эмили Ратажковски стала похожа на мальчика

Иногда утверждение о том, что красоту нельзя ничем испортить, не работает. Несколько часов назад красотка Эмили Ратажковски поделилась с поклонниками фотографиями, на которых у нее короткая стрижка. Худая Эмили с такой прической и в джинсах — вылитый мальчик-подросток.

Хоть Эмили и сказала, что ее прическа — лишь парик, в комментариях фолловеры возмутились новым стилем модели. Люди пишут, что Ратажковски изуродовала себя этой прической, другие же просят ее никогда не стричь свои волосы. Стоит отметить, что Эмили практически не экспериментирует со своей внешностью. Она уже много лет верна одному цвету волос и примерно одинаковой длине.

А как тебе модель с короткой стрижкой, нравится?

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Фото:Instagram