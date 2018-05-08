Лыко или люфа? Как выбрать натуральную мочалку для тела

Натуральное — значит, полезное, думаем мы. Для изготовления мочалок используется различное природное сырьё — растительные волокна, щетина и морские организмы, и на кожу они тоже действуют по-разному. Как подобрать мочалку, которая не навредит — в материале «АиФ-Челябинск».

Жёсткие и мягкие

Лыковые мочалки представляют собой тонкие полоски лыка, которые могут быть связаны в пучок или нашиты на тканевую основу. Само лыко делают из внутренней части коры липы или других лиственных деревьев. Лыковые мочалки хороши для бани, однако их не рекомендуют использовать в обычных ванных: материал сыпется и может забить сток.

Кому подойдёт: лыко является достаточно жёстким материалом, поэтому его можно использовать для глубокого очищения кожи. Мочалку можно немного смягчить, перед использованием опустив на 10-15 минут в кипяток.

Лучше не использовать, если у вас нежная кожа или если вы предпочитаете принимать душ с пеной — лыковая мочалка плохо пенится.

Люфа (иногда пишут люффа) в последнее время стала популярным материалом для банных аксессуаров. Она представляет собой высушенный плод лианы, который освободили от кожицы и семян. Люфу можно встретить в виде валика, нарезанную кусочками или «упакованную» в мыло.

Кому подойдёт: люфа достаточно жёсткая, так что её можно использовать для пилинга и антицеллюлитного массажа во время водных процедур.

Лучше не использовать людям с нежной кожей и тем, кто хочет подольше сохранить загар — жёсткая мочалка быстро стирает верхний слой кожи.

Мочалки изо льна славятся своей прочностью, способностью хорошо впитывать воду и мылиться. Предметы для водных процедур могут быть связаны из льняных нитей или сшиты из полотна. Во втором случае внутрь мочалки иногда кладут кусочек мыла.

Кому подойдёт: любителям пенного купания и аллергикам.

Лучше не использовать людям с особенно нежной кожей.

Сизалевое волокно также используют для плетения мочалок, которые получаются довольно жёсткими, но зато обладают завидной прочностью.

Кому подойдёт: тем, кто хочет избавиться от ороговевшей кожи на локтях и пятках.

Лучше не использовать, если у вас чувствительная кожа.

Щетинные щётки разного размера и разной жёсткости подходят для всего тела: аксессуаром на длинной ручке можно потереть спину, маленькие щёточки очистят пальцы и стопы.

Кому подойдёт: любителям хорошо потереть спину

Лучше не использовать обладателям чувствительной кожи, либо выбирать особо мягкую щетину.

Морская губка отличается от прочих мочалок натурального происхождения своей мягкостью, однако срок её службы невелик, а цена может показаться довольно высокой в сравнении с другими банными аксессуарами.

Кому подойдёт: обладателям нежной кожи.

Лучше не использовать, если вы не готовы очень тщательно ухаживать за мочалкой и часто её менять.

Без влаги и солнца

Мочалки рекомендуется менять не реже чем раз в полгода. Чтобы в пределах этого срока они приносили пользу, а не становились рассадником микробов, за ними нужно правильно ухаживать. После каждого использования мочалки следует хорошо прополоскать и высушить, но только не на солнце — некоторые натуральные волокна от такой сушки становятся очень хрупкими.

Лыко и морские губки нельзя выкручивать, от этого они теряют вид и быстро приходят в негодность. Такие мочалки нужно просто отжать и оставить высыхать.

Грубыми мочалками из люфы, сизаля и лыка можно пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю, иначе вместо благоприятного для кожи отшелушивающего эффекта можно получить раздражение.