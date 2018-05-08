В Нижнем Новгороде пропала девушка — Гедроиц ПолинаПо сообщению ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «РЫСЬ», 6 мая девушка вышла из дома на улице Больничная и не вернулась.
Приметы: рост 171 см, среднее телосложение, длинные волосы каштанового оттенка, глаза темные.
В день исчезновения была одета: в темно вишневый пончо с бело-голубыми квадратами, черные лосины или темные джинсы, темные туфли.
При себе имела ярко-голубой спортивный рюкзак Adidas.
Все кто обладает информацией о местонахождении девочки просьбы сообщить по телефону:
8 (831) 28-38-200 или 102