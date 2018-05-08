8 способов сохранять волосы чистыми дольше

Здоровые волосы еще пару веков назад были признаком достойного человека и демонстрировали его общее благополучие. Сйчас времена если и изменились, то только не в этом вопросе: когда твоя прическа пышная и яркая — это все еще значит, что ты полна сил и энергии. У каждого человека типы волос различаются, а значит, и уход за ними должен отличаться. Кто-то моет волосы раз в неделю, кто-то предпочитает ежедневные процедуры, но главное — чтобы такой уход тебе подходил. Кроме того, есть несколько способов сохранять волосы чистыми как можно дольше, и это не требует больших финансовых вложений.

1. Меняй температуру воды

Мало кто уделяет внимание температуре волос при мытье волос. Зимой хочется превратить ванную комнату в баню, летом ты обычно принимаешь освежающий душ. Помни, что горячая вода раскрывает кутикулу на волосах, а холодная запечатывает, и выбирай температуру под свой тип волос: например, жирные волосы обязательно нужно промывать в теплой воде.

2. Выбирай правильный шампунь

Не поддавайся желанию купить средство для всех типов волос, каким бы раскрученным не был этот бренд. Для каждого типа волос существует специальный шампунь: сухие волосы нуждаются в серьезной заботе и смягчению, тогда как жирные волосы нужно регулярно промывать от излишних масел. А чтобы сохранить яркость локонов окрашенных волос, нужна глубокая очистка каждой волосинки.

3. Не торопись

Прежде чем наносить шампунь на волосы, налей его на руки и смешай в теплой воде. Используй совсем немного средства — размером с монету. И только после того как оно начнет меняться в текстуре, наноси его на сами волосы круговыми движениями.

4. Растяни ополаскивание

Тебе нужно тратить гораздо больше времени на ополаскивание, чем на шампунь. Чрезвычайно важно, чтобы в волосах не осталось никаких остатков средства, потому что это приведет к потере блеска локонов. Кроме того, высохшие продукты для волос могут вызывать раздражения, аллергии и даже перхоть.

5. Запечатывай текстуру

Сохраняй влагу внутри каждого волоса хорошим кондиционером. Обязательно добавь его в свою обычную бьюти-рутину и ополаскивай волосы холодной водой после мытья.

6. Готовься к тренировкам заранее

Если у тебя волосы, склонные к жирности, нормальным будет использование сухого шампуня перед началом интенсивной тренировки, что поможет поглощать выделяемый пот. А вот уже после занятия применять сухой шампунь абсолютно бесполезно.

7. Планируй прически

Вместо того, чтобы каждый день идти на работу с одной и той же прической, чередуй разные стили. Пышная прическа в понедельник, распущенные волосы во вторник, высокий хвост в среду. Хочешь добавить объема — закрути волосы в одну шишку, и распускай перед выходом. Кстати, «приподнятые» волосы всегда выглядят визуально чище, так что попробуй средства для объема своих корней.

8. Следи за наволочками

Когда приходишь домой после длинного дня, все что тебе хочется — хорошенько выспаться. Но обращай внимание на то, готова ли твоя подушка к тому, чтобы встретиться с волосами. Стирай ее по меньшей мере два раза в неделю, чтобы не допустить размножения бактерий. Также ты можешь выбрать специальные атласные подушки, особенно если у тебя суховатые волосы — атлас отлично сохраняет влагу, а не поглощает ее.