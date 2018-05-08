Как быстро привести себя в порядок после зала?

Если вы успеваете посетить зал перед работой или потренироваться на обеденном перерыве, то это очень похвально, вы рационально используете каждую минуту своего времени. Скорей всего вы знаете, что такое опаздывать, когда времени не хватает даже на посещение душа. Следуйте этим рекомендациям, и вы сможете пойти на деловую встречу всего спустя десять минут после тренировки.

Всегда берите с собой:

Влажные салфетки — любые и от любого производителя, главное, чтобы они вам нравились и не занимали много места в сумке;

Влажные салфетки для лица — для кожи лица нельзя использовать салфетки для тела, у них слишком агрессивный состав. Особенно нужны салфетки для лица девушкам, с их помощью нужно снять или подправить;

Сухой шампунь — экономящая время альтернатива мытью голову, быстро приводит в порядок взмокшие и грязные волосы после тренировки;

Антиперсперант и дезодорант — очевидно, но не лишним будет подчеркнуть. Влажные салфетки помогут избавиться от пота, а дезодоранты — от его запаха, подойдет любой дезодорант с нейтральным запахом, не обязательно спортивный;

Повязка для волос — нужна не только девушкам, но и парням с волосами приличной длины. Если не убирать волосы с лица, то они пропитаются потом и будут иметь крайне неприятный вид;

Сменное белье — даже если тренировка не предполагает обильное потоотделение, вернуться на работу в сменной одежде будет намного приятнее. После занятия спортом нужно сменить всю одежду, в том числе и белье;

Бутылка со льдом — замороженная заранее вода поможет тем, у кого во время тренировки сильно краснеет лицо.

Перед тренировкой обязательно нанесите на корни волос сухой шампунь, длинные волосы соберите под повязку.

После тренировки последовательно выполните эти действия:

Умойтесь холодной водой, чтобы остудить лицо и высушите волосы феном. Направьте поток холодного воздуха из фена на себя, это поможет быстрее остыть. Если фены в вашем клубе не предусмотрены, то придется ограничиться сухим полотенцем, промокните им лицо и волосы;

Еще раз воспользуйтесь сухим шампунем, так же нанесите его на корни, делайте это равномерно, чтобы шампунь не взялся комками;

Протрите лицо влажными салфетками для лица, уберите с тела пот тоже при помощи влажных салфеток;

Переоденьте сменное белье;

Воспользуйтесь дезодорантом или антиперсперантом, после этого можно одеваться.

Совокупность этих действий займет не более десяти минут, если за это время ваше лицо не перестало быть красным, то воспользуйтесь ледяной бутылкой.

По дороге на работу приложите холодную бутылку к шее недалеко от сонной артерии, кровь перестанет приливать к лицу так сильно, и краснота сойдет.

Когда вы вернетесь на работу, никто уже не сможет догадаться, что вы провели обед не в ближайшем кафе, а в зале на тренировке.

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