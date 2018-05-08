Наверняка! 5 проверенных способов, которые помогут отрастить длинные волосы 

Питание Здоровые и блестящие локоны начинаются с питания. Главный элемент в строении волоса — это кератин, белок, отвечающий за красоту и здоровье. Добавь в ежедневный рацион продукты, содержащие строительный материал для волос: мясо, яйца, рыбу, творог, морепродукты и бобовые. Помни, что на веганской диете идеальных, а главное, длинных волос, добиться будет сложно. Около 25% женщин испытывают недостаток железа, что является причиной истощения и выпадения волос. Чтобы насытить этим микроэлементом свой организм, употребляй больше продуктов животного происхождения и орехов. Ешь продукты с повышенным содержанием витаминов групп А, В, Е, С. Они главные помощники в укреплении и отращивании здоровых волос. Не забывай про питьевой режим: минимум 1,5 л воды в день и никак не меньше. Домашние средства Первым делом стоит выбросить вредные шампуни, бальзамы, маски. Обращай внимание на состав, там не должно быть сульфатов, парабенов и силикона. Они иссушивают кожу головы, лишают локоны природного блеска (хотя изначально присутствует wow-эффект), нарушают структуру волос и делают их тусклыми. Лучше отдавай предпочтение щадящим составам. Например, шампунь Extreme марки REDKEN восстановит структуру волоса и придаст естественный блеск. Уход Biolage Advanced FULLDENSITY Matrix со стемоксидином увеличит плотность и активизирует рост до 1000 волос за три месяца. Также забудь о частом применении фена и тем более плойки и выпрямителя. На время отращивания они твои главные враги. Суши волосы естественным образом, а в крайних случаях пользуйся термозащитой. Маски Наверное, почти все знают о самых действенных масках для волос: перцовых, горчичных, коричных и луковых. Они оказывают пробуждающий эффект: кровь приливает к коже головы, и активизируются волосяные фолликулы. За счет этого волосы начинают расти быстрее. С ними все же стоит быть осторожнее, иначе рискуешь пересушить кожу и вызвать чувство жжения. Рецепт щадящей маски с горчицей: смешай 1 ст. л. горчицы, 1-2 ст. л. любого масла и яичный желток. Нанеси смесь на прикорневую зону, а кончики смажь маслом, накрой полиэтиленовой шапочкой и замотай сверху полотенцем. Так смесь не остынет и эффект будет сильнее. Полчаса достаточно, чтобы волосяные фолликулы активизировались. Такие маски лучше делать 1-2 раза в неделю. Чтобы волосы заблестели, после мытья головы ополосни их отваром шалфея или ромашки. Массаж головы Дополнить эффект масок поможет ежедневный массаж головы, так как он тоже дает приток крови к коже и волосяным фолликулам. Перед мытьем помассируй круговыми движениями голову пальцами, постепенно надавливая на кожу, но не растягивая ее. Массажную щетку из натуральных материалов и специальные массажеры лучше использовать перед сном, аккуратно проводя по волосам и двигаясь от висков к затылку. Массаж головы, пожалуй, самый приятный способ активации роста волос. Салонные процедуры Если не любишь возиться с масками и средствами дома, иди в салон, где профессиональные стилисты подберут тебе процедуру для укрепления и роста. Наиболее эффективная — мезотерапия. В кожу головы инъекционно вводят подходящие под твой тип волос витамины и минералы, способствующие их восстановлению и росту. Криомассаж тоже поможет отрастить длинные локоны. При резком охлаждении тканей жидким азотом происходит сокращение сосудов — они резко сужаются, а затем расшираются, что обеспечивает больший приток крови. С помощью этой процедуры ускоряются обменные процессы, нормализуется работа сальных желез и ускоряется рост. Экранирование влияет больше на внешний вид волос. После обработки специальным составом образуется пленка из масел, которая защищает от внешних факторов и выравнивает структуру. Так волосы насыщаются витаминами и микроэлементами. Имей в виду, что все процедуры нужно проходить курсом. Надеемся, что наши советы помогут тебе на пути к здоровым и длинным волосам. А какими уловками пользуешься ты? Делись своими секретами в комментариях! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Валерия Савченко Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock