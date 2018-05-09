О чем говорит перхоть

Постоянно экраны телевизоров пестрят рекламами различных шампуней и средств от перхоти. Проблема, которая раздражает мужчин и женщин и которую каждый старается решить с помощью применения дорогих шампуней и бальзамов, никуда не исчезает. У многих бытует мнение, что причина перхоти, это мелкий косметический недостаток, который всегда можно исправить. МедикФорум выяснил, как это сделать.

От чего зависит красота волос?

Конечно, волосы требуют тщательно подобранных косметических средств, от чего зависит их красота, рост и блеск, но сама причина серовато-белых чешуек в волосах кроется в середине нашего организма и почти всегда зависит от правильного обмена веществ. Причиной этих нарушений часто является гормональный дисбаланс, это люди которым приходится бороться с появлением перхоти, в период гормональных перестроек организма в возрасте от 14 до 25 лет. Влияние не правильно сбалансированного питания, тоже дает свои плачевные результаты, особенно если ваше меню содержит множество жирной пищи и сладостей, плюс ко всему влияние никотина, который влияет на недостаток витаминов в организме, дает свое стресс и частое переутомление. Болезнь внутренних органов человека, например, заболевание кишечника, обеспечивает 80% людей такой неприятностью, как перхоть. И, наконец, сам шампунь может стать причиной возникновения перхоти в волосах. При образовании перхоти, старые клетки кожи головы отмирают, а новые образуются, происходит природное обновление здоровой кожи. Но этот процесс, где отмирающие клетки всего лишь прозрачная пыль, которая не заметна глазу, характерен для человека с здоровым образом жизни.

Как улучшить состояние кожи головы?

Для людей страдающих недостатком здорового обмена веществ в организме, процесс обновления клеток кожи головы превращается в испытание. При здоровом обмене веществ обновление клетки проходит в течение месяца, а в противном случае обновление ускоряется и перхоть становится не прозрачного цвета, а белого, при этом она имеет свойство склеиваться и превращаться из микроскопической пыли в куски, осыпаясь в самый неподходящий момент вам на плечи. Лечение перхоти самостоятельно с помощью дорогих шампуней, которые вам посоветовала подруга, ничего не даст даже может еще больше навредить вашим волосам. Специальные средства продаются в аптеках, но лучше лечение этого неприятного факта начать с помощью врача — косметолога, который поможет посредством современной видеодиагностики определит вид перхоти, а их несколько (сухая и жирная перхоть), и назначить правильное лечение. Сухая и жирная перхоть имеет разное происхождение и может образовываться из-за нарушений в нервной системе, перхоть может быть вызвана различными микробами, грибками и прочими микроорганизмами. Если перхоть находиться только на стадии появления и еще не перешла в тяжелую форму, достаточно применения простых гигиеничных процедур, при тяжелой форме, следует обратиться к врачу, который сделает диагностику и проведет исследование вашего организма. Определение истинных причин появления перхоти, в любом случае требует консультаций специалистов и специального медицинского обследования. Ранее эксперты раскрыли секрет перхоти.