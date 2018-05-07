Лазерная эпиляция — избавься от волос навсегда

Во времена эпохи Возрождения были модны пышнотелые красавицы с полным отсутствием бровей, что можно наблюдать на картинах Рубенса, известном портрете Джоконды кисти Леонардо да Винчи . Современное требование моды диктует другие условия, среди которых и отсутствие волос на теле женщины. Поэтому наличие волосков на руках, ногах, лице может нередко быть причиной переживаний, неуверенности в себе и даже закомплексованности. МедикФорум выяснил, как победить растительность.

Как можно избавиться от лишних волос?

Косметология предлагает легко справиться с этой проблемой проведением депиляции и эпиляции. Первый вариант предполагает удаление волос, расположенных над кожей, а второй — полное разрушение волосяных луковиц. Если депиляция только на время избавляет от ненужных волос, то при эпиляции современным диодным лазером MedioStar Effect от них можно избавиться навсегда. Самым эффективным методом считается лазерная эпиляция.

Механизмы действия лазерной эпиляции

Лазерный луч проникает в кожу на заданную глубину и воздействует на пигмент фолликулов меланин, вызывая разрушение волосяных луковиц, что навсегда прекращает рост волос. Действие метода эффективно в активной фазе роста волос. Так как волосы находятся в разных фазах своего жизненного цикла, для полного их удаления необходимо несколько сеансов. Обычно требуется 4-6 сеансов, проводимых с интервалом 1 процедура в 4 недели. Методика применяется для удаления волос на лице, в подмышечных впадинах, зоне бикини, на руках и ногах. Во время проведения процедуры возможно небольшое покалывание и другие неприятные ощущения в участках с тонкой чувствительной кожей. Результат лазерной эпиляции сохраняется не всегда. Со временем все же могут появляться новые волосы из «спящих» луковиц, но они менее грубые, легко удаляются при повторной процедуре.

Подготовка к процедуре

Перед проведением лазерной эпиляции требуется подготовительный период. В течение двух недель до процедуры нельзя употреблять антибиотики. На протяжении семи дней перед эпиляцией нельзя загорать на солнце и посещать солярий, так как загар снижает эффективность процедуры. Лучше проводить ее в осенне-зимний период, когда солнце малоактивно и ультрафиолетовое излучение не влияет на результат. За несколько дней до процедуры не следует осветлять, выщипывать или удалять волосы с помощью восковых аппликаций. Непосредственно (за 2-3 дня) перед ее проведением проводится обработка области воздействия, которая заключается в сбривании волос и очищении кожи от косметических средств. После проведения процедуры возможно небольшое покраснение и зуд кожи, похожий на реакцию при солнечном загаре. Зону эпиляции можно обработать специальным кремом, например «Пантенолом». В течение одного-двух дней не следует пользоваться спиртсодержащими косметическими средствами, принимать ванну и другие водные процедуры. На протяжении одной-двух недель рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами, избегать действия ультрафиолетового излучения

Противопоказания к проведению лазерной эпиляции

Процедура противопоказана при наличии: острых и обострении хронических заболеваний; в период беременности и грудного вскармливания; варикозно измененных сосудах нижних конечностей; онкологических заболеваниях; патологии кожи в месте воздействия. Ранее эксперты рассказали о плюсах лазерной эпиляции.